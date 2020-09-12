Бывшая телеведущая Елена Ландер объяснила свой переезд в Италию

Сегодня, 17:10

Александр Зуев

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Бывшая телеведущая Елена Ландер объяснила свой переезд в Италию

В середине этого лета бывшая ведущая шоу «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер отбыла в Италию к мужу и дочери. На российском ТВ она была одной из самых популярных телезвезд. Елену не задержали ни карьерный рост, ни шестилетний стаж сотрудничества с телеканалом. Как выяснилось, Ландер решила изменить свою жизнь кардинальным образом и планировала уехать еще весной, однако помешала пандемия коронавируса.

Как сказала сама телеведущая, ей захотелось «шикануть, отдохнуть и построить новые грандиозные планы».

Елена призналась, что давно мечтает стать профессиональной актрисой, и решила начать карьеру в Италии. Кроме того, Елена очень хотела воссоединиться  с мужем  Фабио и дочерью Эстель. 

При этом Ландер не исключила, что будет скучать по России, но в таком случае она просто купит билет на самолет, чтобы вернуться. А пока Елена наслаждается красотами Италии и отдыхом в этой солнечной стране. Также она общается с близкими ей людьми. Ландер уже успела  восстановить силы, и у нее появилась энергия для осуществления дальнейших планов, пишет StarHit.ru.

Бывшая телеведущая совершенствует английский и итальянский, а также бегает. Она призналась, что в Москве на бег у нее нее хватало времени. А в Италии, благодаря климату, заниматься спортом на улице можно хоть круглый год. Кроме того, Елена ходит на кастинги и пробы. В конце-концов, она рада, что ей уже  не нужно жить на две страны.

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