Марина Александрова полностью обнажилась для пикантного фото

Сегодня, 16:57

0

Image 16+
Марина Александрова полностью обнажилась для пикантного фото

Российская актриса, звезда популярного сериала «Екатерина» Марина Александрова на своей странице в Instagram выложила очень пикантную фотографию, которая умилила и привела в восторг ее поклонников. 

На фотографии 37-летняя артистка предстала обнаженной перед своими подписчиками. Можно увидеть, что актриса позирует в позе сидя, притянув колени к себе. Несмотря на то, что Александрова обнажена, все ее интимные места прикрывает белоснежная ткань.

Образ Марины очень свежий, нежный и максимально естественный. Артистка использовала макияж в сдержанных бежевых тонах. Волосы актрисы собраны в обычный хвост.

«Ищу волшебство в каждом дне. Свет у моего фотографа просто магический. Спасибо за этот день!» - подписала свою публикацию Александрова. 

Ее фотограф, Ксения Засецкая, по мнению актрисы, разгадала ее суть.

Подписчики Марины закидали ее комментариями с комплиментами. Фанаты отметили, что снимок очень простой и милый, однако в нем спрятано столько нежности и сексуальной чувственности актрисы. Ее образ передан очень профессионально. 

«Такая настоящая», «Это действительно волшебство», «Очень тонкое фото», «Сколько в нем нежности», - высказывали свое мнение поклонники звезды.
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Тимати оставляет Решетовой квартиру и драгоценности после расставания

Вчера, 10:57

Дмитрий Шепелев обратился к Эрнсту после ухода с Первого канала

Вчера, 08:47

Соловьев раскритиковал Охлобыстина из-за дела Ефремова

Вчера, 08:18

Актер Ткаченко заявил о пересъемках сериала с Ефремовым в главной роли

Вчера, 07:50

Актриса Оксана Фандера пришла на «Кинотавр» с седыми волосами

Вчера, 07:24

Актер Охлобыстин назвал «казнью» приговор Ефремову за смертельное ДТП

Вчера, 00:43

У Дмитрия Певцова сдали нервы

12-09-2020, 23:05

В Instagram Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появилось сообщение

12-09-2020, 14:16

Михаила Ефремова перевели в обычную камеру

12-09-2020, 13:44

Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти топором, вышла замуж

12-09-2020, 08:59

Иван Янковский бросил дочь Кинчева ради замужней коллеги

11-09-2020, 21:39

Виторган показал 58-летнюю жену в узких шортах

11-09-2020, 20:34

Дочь Успенской показала на видео Цискаридзе в одних трусах

11-09-2020, 16:12

Нюша показала фигуру в розовом купальнике

11-09-2020, 15:40

Екатерина Климова показала свою фигуру в мешковатом купальнике

11-09-2020, 12:32

Алина Кабаева оставляет цветы на могиле мамы Ляйсан Утяшевой

11-09-2020, 12:17

Рэпер T-Killah на дне рождения жены упал в обморок

11-09-2020, 11:00

Звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников рассказал, кем работает в кризис

11-09-2020, 10:21

Пашаев заявил, что работал по делу Ефремова бесплатно

11-09-2020, 09:42

Дочь осужденного Ефремова рассказала, как подвергалась избиениям со стороны матери

11-09-2020, 07:28

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров