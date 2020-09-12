Марина Александрова полностью обнажилась для пикантного фото

Российская актриса, звезда популярного сериала «Екатерина» Марина Александрова на своей странице в Instagram выложила очень пикантную фотографию, которая умилила и привела в восторг ее поклонников.

На фотографии 37-летняя артистка предстала обнаженной перед своими подписчиками. Можно увидеть, что актриса позирует в позе сидя, притянув колени к себе. Несмотря на то, что Александрова обнажена, все ее интимные места прикрывает белоснежная ткань.

Образ Марины очень свежий, нежный и максимально естественный. Артистка использовала макияж в сдержанных бежевых тонах. Волосы актрисы собраны в обычный хвост.

«Ищу волшебство в каждом дне. Свет у моего фотографа просто магический. Спасибо за этот день!» - подписала свою публикацию Александрова.

Ее фотограф, Ксения Засецкая, по мнению актрисы, разгадала ее суть.

Подписчики Марины закидали ее комментариями с комплиментами. Фанаты отметили, что снимок очень простой и милый, однако в нем спрятано столько нежности и сексуальной чувственности актрисы. Ее образ передан очень профессионально.

«Такая настоящая», «Это действительно волшебство», «Очень тонкое фото», «Сколько в нем нежности», - высказывали свое мнение поклонники звезды.