Охлобыстин признал себя виновным в ситуации с Ефремовым

Актер и звезда «Интернов» Иван Охлобыстин согласился с обвинениями Владимира Соловьева в своей невнимательности к душевному состоянию Михаила Ефремова. Также Охлобыстин принял обвинения телеведущего в своей косвенной причастности к смертельному ДТП, совершенному Ефремовым, сообщают «РИА Новости».

«Да, я тоже виноват в этом. Все друзья, коллеги и родственники Миши являются соучастниками этой трагедии. За всю нашу тусовку сел Миша, пришлось ему отдавать долги за всех», - написал Охлобыстин на своей странице в соцсети.

Напоминаем, что ранее телеведущий Владимир Соловьев в своем ток-шоу резко раскритиковал окружение Михаила, включая и Охлобыстина, за равнодушие к алкоголизму Ефремова. В частности, Соловьев предъявил претензию Охлобыстину, что тот «не спас Ефремова от психического упадка и разложения личности». Иван Охлобыстин в свое оправдание привел пример, как сразу же после объявления приговора Ефремову, он лично обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании актера.