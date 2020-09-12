Киркоров, Лепс и Петросян принялись скупать квартиры в Сочи

Сегодня, 13:40

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Киркоров, Лепс и Петросян принялись скупать квартиры в Сочи

В связи с пандемией коронавируса, звезды российской эстрады массово стали посещать популярный российский курорт Сочи. По всей видимости, город так очаровал знаменитостей, что многие даже решили приобрести там себе домик или квартиру у моря. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Достоверная информация поступила от сочинских риелторов. Известно, что уже давно обосновались в Сочи Андрей Григорьев-Апполонов из группы «Иванушки», юмористы Александр Ревва, Михаил Галустян и эстрадные исполнители Григорий Лепс и Стас Михайлов. В 2020 году жилплощадью на элитном курорте решили обзавестись и другие звезды.

«Григорий Лепс сам из города Сочи. У него остался родной дом в селе Пластунка. Это очень красивое место. Там есть горы и Ореховские водопады. Вскоре там планируют построить элитный коттеджный поселок. Поговаривают, что инвестирует в проект сам Григорий», - поделился риелтор Игорь Воротов.

Недавно жильем в Сочи обзавелся «король эстрады» Филипп Киркоров.

«У Киркорова далеко не одна жилплощадь в Сочи. Есть квартира на берегу моря, одна на Приморской улице, апартаменты в Лазурке и недавно появилась квартира на Красной поляне», - рассказывает риелтор.

Также в курортном городе есть несколько квартир у юмориста Евгения Петросяна.

«Евгений Ваганович имеет четыре квартиры в ЖК «Красная площадь». Общая стоимость всех апартаментов – 200 млн рублей. Однако сейчас 2 из них Петросян продает, чтобы обменять на жилье с видом у моря», - продолжил делиться информацией риелтор.
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