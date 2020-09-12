Киркоров, Лепс и Петросян принялись скупать квартиры в Сочи

В связи с пандемией коронавируса, звезды российской эстрады массово стали посещать популярный российский курорт Сочи. По всей видимости, город так очаровал знаменитостей, что многие даже решили приобрести там себе домик или квартиру у моря. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Достоверная информация поступила от сочинских риелторов. Известно, что уже давно обосновались в Сочи Андрей Григорьев-Апполонов из группы «Иванушки», юмористы Александр Ревва, Михаил Галустян и эстрадные исполнители Григорий Лепс и Стас Михайлов. В 2020 году жилплощадью на элитном курорте решили обзавестись и другие звезды.
Недавно жильем в Сочи обзавелся «король эстрады» Филипп Киркоров.
Также в курортном городе есть несколько квартир у юмориста Евгения Петросяна.
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