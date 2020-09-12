Актер Долинский, отсидевший срок, дал совет Ефремову, как вести себя в тюрьме

Актер Владимир Долинский, который побывал в местах отдаленных, позволил себе дать совет своему коллеге по цеху Михаилу Ефремову. Он только недавно был приговорен к 8 годам лишения свободы и с жизнью в колонии «Гражданину Поэту» только предстоит ознакомиться.
Долинский, выступая в эфире телеканала НТВ, порекомендовал Михаилу Ефремову оставаться в тюрьме «достойным, хорошим мужиком». Это самое важное, считает он, ибо в местах, где небо в клеточку, особого значения не имеет, кто ты - знаменитейший на всю страну актер или никому неизвестный человек.
Долинский обратил внимание на то, что Ефремов сел в тюрьму за непредумышленное происшествие, а это также имеет значение.
Напомним, Михаил Ефремов за ДТП со смертельным исходом был осужден Пресненским судом Москвы на 8 лет лишения свободы.
Актер Владимир Долинский («Обыкновенное чудо», «Графиня де Монсоро», «Зимняя вишня 2» и многие другие) в колонии побывал дважды. Издание «ЭГ» пишет, что судили его за незаконные валютные операции, а также за совершение изнасилования.
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