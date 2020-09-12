Актер Долинский, отсидевший срок, дал совет Ефремову, как вести себя в тюрьме

Актер Владимир Долинский, который побывал в местах отдаленных, позволил себе дать совет своему коллеге по цеху Михаилу Ефремову. Он только недавно был приговорен к 8 годам лишения свободы и с жизнью в колонии «Гражданину Поэту» только предстоит ознакомиться.

Долинский, выступая в эфире телеканала НТВ, порекомендовал Михаилу Ефремову оставаться в тюрьме «достойным, хорошим мужиком». Это самое важное, считает он, ибо в местах, где небо в клеточку, особого значения не имеет, кто ты - знаменитейший на всю страну актер или никому неизвестный человек.

Долинский обратил внимание на то, что Ефремов сел в тюрьму за непредумышленное происшествие, а это также имеет значение.

«Если он был достойным и нормальным человеком на воле, его уважали, и там к нему будет нормальное отношение», — цитируют РИА Новости Владимира Долинского.

Напомним, Михаил Ефремов за ДТП со смертельным исходом был осужден Пресненским судом Москвы на 8 лет лишения свободы.

Актер Владимир Долинский («Обыкновенное чудо», «Графиня де Монсоро», «Зимняя вишня 2» и многие другие) в колонии побывал дважды. Издание «ЭГ» пишет , что судили его за незаконные валютные операции, а также за совершение изнасилования.