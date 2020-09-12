Актер Долинский, отсидевший срок, дал совет Ефремову, как вести себя в тюрьме

Сегодня, 10:13

Ольга Громова

0

Image 16+
Актер Долинский, отсидевший срок, дал совет Ефремову, как вести себя в тюрьме
Актер Владимир Долинский

Актер Владимир Долинский, который побывал в местах отдаленных, позволил себе дать совет своему коллеге по цеху Михаилу Ефремову. Он только недавно был приговорен к 8 годам лишения свободы и с жизнью в колонии «Гражданину Поэту» только предстоит ознакомиться.

Долинский, выступая в эфире телеканала НТВ, порекомендовал Михаилу Ефремову оставаться в тюрьме «достойным, хорошим мужиком». Это самое важное, считает он, ибо в местах, где небо в клеточку, особого значения не имеет, кто ты - знаменитейший на всю страну актер или никому неизвестный человек.

Долинский обратил внимание на то, что Ефремов сел в тюрьму за непредумышленное происшествие, а это также имеет значение.

«Если он был достойным и нормальным человеком на воле, его уважали, и там к нему будет нормальное отношение», — цитируют РИА Новости Владимира Долинского.

Напомним, Михаил Ефремов за ДТП со смертельным исходом был осужден Пресненским судом Москвы на 8 лет лишения свободы.

Актер Владимир Долинский («Обыкновенное чудо», «Графиня де Монсоро», «Зимняя вишня 2» и многие другие) в колонии побывал дважды. Издание «ЭГ» пишет, что судили его за незаконные валютные операции, а также за совершение изнасилования.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Тимати оставляет Решетовой квартиру и драгоценности после расставания

Вчера, 10:57

Дмитрий Шепелев обратился к Эрнсту после ухода с Первого канала

Вчера, 08:47

Соловьев раскритиковал Охлобыстина из-за дела Ефремова

Вчера, 08:18

Актер Ткаченко заявил о пересъемках сериала с Ефремовым в главной роли

Вчера, 07:50

Актриса Оксана Фандера пришла на «Кинотавр» с седыми волосами

Вчера, 07:24

Актер Охлобыстин назвал «казнью» приговор Ефремову за смертельное ДТП

Вчера, 00:43

У Дмитрия Певцова сдали нервы

12-09-2020, 23:05

В Instagram Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появилось сообщение

12-09-2020, 14:16

Михаила Ефремова перевели в обычную камеру

12-09-2020, 13:44

Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти топором, вышла замуж

12-09-2020, 08:59

Иван Янковский бросил дочь Кинчева ради замужней коллеги

11-09-2020, 21:39

Виторган показал 58-летнюю жену в узких шортах

11-09-2020, 20:34

Дочь Успенской показала на видео Цискаридзе в одних трусах

11-09-2020, 16:12

Нюша показала фигуру в розовом купальнике

11-09-2020, 15:40

Екатерина Климова показала свою фигуру в мешковатом купальнике

11-09-2020, 12:32

Алина Кабаева оставляет цветы на могиле мамы Ляйсан Утяшевой

11-09-2020, 12:17

Рэпер T-Killah на дне рождения жены упал в обморок

11-09-2020, 11:00

Звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников рассказал, кем работает в кризис

11-09-2020, 10:21

Пашаев заявил, что работал по делу Ефремова бесплатно

11-09-2020, 09:42

Дочь осужденного Ефремова рассказала, как подвергалась избиениям со стороны матери

11-09-2020, 07:28

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров