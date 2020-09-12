Тяжелобольная Маргарита Терехова находится взаперти

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Александр Зуев

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Тяжелобольная Маргарита Терехова находится взаперти
Звезда советского и российского экрана Маргарита Терехова

Звезда советского и российского экрана Маргарита Терехова уже многие годы страдает болезнью Альцгеймера. Этот серьезный недуг наложил отпечаток на внешность народной артистки. От красоты одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа не осталось и следа.

78-летняя женщина не может самостоятельно передвигаться, не узнает близких людей, совершенно не говорит и не видит. Сын звезды «Трех мушкетеров» заявил журналистам, что не пустит никого в комнату матери. Александр уверен, что мама, если бы могла говорить, была бы против того, чтобы ее снимали на фото в таком виде и сообщали о ней всякие небылицы. С ним согласна и дочь Маргариты Борисовны, Анна. Родственники престарелой актрисы хотят, чтобы та запомнилась поклонникам такой, какой была на сцене и в кино.

Любимица зрителей более десятка лет не показывается на публике. Кинозвезда прикована к кровати и за ней присматривают две сиделки. Они круглосуточно дежурят у одра одной из самых непревзойденных и талантливых российских актрис. Сиделки ухаживают за больной знаменитостью и каждый день делают ей прически, о чем рассказала невестка Тереховой, певица Татьяна Найник.

На содержание неизлечимо больной родственники каждый месяц тратят 150 тысяч рублей.

Три года назад легенда отечественного кино, которую помнят по культовой картине режиссера Яна Фрида «Собака на сене», могла самостоятельно ходить. Терехову часто выводили гулять, а сейчас некогда блистательная артистка может встать с постели только с помощью сиделок. Никаких эмоцией престарелая женщина не проявляет. Родные догадываются о ее желаниях и мыслях по взгляду. Большую часть времени Маргарита Борисовна спит и с каждым днем все быстрее утрачивает связь с реальностью. По сути, великая актриса превратилась в маленького беспомощного ребенка.

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