Тяжелобольная Маргарита Терехова находится взаперти

Доброе утро! Осталось 3 дня лета!???? Ловите подборку фильмов, чтобы как можно дольше задержать летние деньки: - «Рикки-Тикки-Тави» 1975г. - « Синяя птица» 1976г. - «Кто поедет в Трускавец?» 1977г. - «Собака на сене» 1977г. #МаргаритаТерехова #маргаритатерехова #актриса #прекраснаяактриса #любимаяактриса #великаяактриса