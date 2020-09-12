Прилучный и Карпович переехали в четырехэтажный особняк

Сегодня, 07:13

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Прилучный и Карпович переехали в четырехэтажный особняк

Павел Прилучный из-за Мирославы Карпович продает особняк.

Вскоре после того, как в СМИ появилась череда публикаций об отношениях между Павлом Прилучным и Мирославой Карпович, пара переехала в загородный особняк, который актер купил будучи в браке с Агатой Муцениеце. Тогда Карпович быстро почувствовала себя хозяйкой и принялась под себя корректировать обстановку. Даже села за руль авто, принадлежащее Муцениеце.

Как рассказали СМИ некоторые осведомленные источники, Прилучный под давлением Карпович принял решение продать бывшее семейное гнездо, поскольку новой пассии было неуютно в комнатах, где Павел счастливо жил с женой и детьми. Дом оценивается в 180 млн руб. и в данное время находится под залогом. Прилучному еще нужно выплатить порядка 70 млн рублей.

По словам тех же инсайдеров, пара собирается обустроить под свой вкус собственное жилье. Скорее всего, именно поэтому они проигнорировали Сочинский кинофестиваль «Кинотавр».

Сейчас влюбленные живут в роскошном доме в четыре этажа. В доме нет мебели, зато есть бассейн. Правда, дом паре предоставили знакомые и жить они там смогут, пока Павел не рассчитается с долгами, не продаст свой дом и не купит новый.

До сих пор ни Павел Прилучный, ни Мирослава Карпович никак не прокомментировали слухи о своем романе.

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