«Обокравшая» Наташу Королеву девушка оказалась беременна от Тарзана

Сегодня, 20:32

Ольга Громова

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«Обокравшая» Наташу Королеву девушка оказалась беременна от Тарзана

Нешуточные страсти кипят сейчас в семье Сергея Глушко (Тарзана) и Наташи Королевой после долгих лет супружеской жизни. Недавно СМИ сообщали о том, как семью обворовали на круглую сумму. А сегодня Телеграм-канал Mash сообщил еще одну сенсационную новость.

Оказывается, девушка, которую обвинили в краже драгоценностей, беременна от Тарзана.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что пока Наталья нежилась на отдыхе, из их с Тарзаном квартиры пропали три тысячи евро, а также ювелирные изделия на сумму почти в 5 миллионов рублей.

Телеканал узнал, что пока Королева отсутствовала дома, Тарзану не давали скучать несколько девушек. Заявление в полицию с подозрениями в краже Наташа написала на одну из них - 23-летнюю Анастасию.

Девушка говорит, что Королева сделала это из ревности, поскольку украшения она не брала, но в отношениях состояла и беременна от Тарзана.

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