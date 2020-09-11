Тимати оставляет Решетовой квартиру и драгоценности после расставания

Известный репер Тимати «откупился» от бывшей супруги бриллиантами, долей в бизнесе и квартирой. 24-летняя Анастасия Решетова и 37-летний Тимати расстались после длительных отношений, несмотря на наличие у пары общего годовалого сына, пишет «Комсомольская правда».

Тем не менее, Тимати не утратил статуса хорошего и заботливого отца, оставив матери своего ребенка шикарную трехэтажную люксовую квартиру в высотке на Шабловской. Кроме этого, репер задарил Анастасию бриллиантами, которые обеспечат Решетовой статус миллионерши. Несмотря на щедрый подарок, подруги модели остались недовольны «этими подачками». Они считают, что и квартира, и бриллианты, и доля в бизнесе предназначаются не самой Анастасии, и сынишке Ратмиру, который в совершеннолетнем возрасте станет полноправным обладателем этих богатств, оставив мать ни с чем.

«Да. Насте пока обеспечен отличный отдых, комфорт и безбедное существование, но надолго ли это, непонятно», - делятся подруги Анастасии по модельному бизнесу.

Напоминаем, что в течение 6 лет, когда пара была вместе, Решетникова активно занималась организацией собственных проектов. Так, она успела стать очень раскрученным блогером с миллионной аудиторией, что позволило продавать ей рекламные публикации по 100 тысяч рублей каждая. Она не раз признавалась, что ее ежемесячный доход в Инстаграм составлял не менее 2-3 миллионов рублей. Однако фолловеры модели считают, что такая популярность Анастасии обусловлена именно ее романом с Тимати, и теперь, после расставания, ее заработки резко пойдут вниз.

Официальных алиментов Решетникова не может потребовать с Тимати — пара не состояла в зарегистрированном браке. Зато репер дал основу для очень хорошего старта собственного проекта Анастасии. Ведь пока Решетникова встречалась с репером, она обзавелась кучей полезных знакомств и связей в шоу-бизнесе.

Напоминаем, что у Тимати уже есть ребенок, помимо сына Ратмира — это 6-ти летняя дочь Алиса от предыдущего брака певца. Несмотря на неудачный первые отношения, Тимати очень хорошо финансово поддерживает Алису, и окружает ее любовью и заботой.