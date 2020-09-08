Дмитрий Шепелев обратился к Эрнсту после ухода с Первого канала

Радио- и телеведущий, 37-летний Дмитрий Шепелев рассказал, что не был доволен работой на Первом канале. Ему не давали принимать участие в интересных для него проектах. Будучи ведущим шоу «На самом деле», удовольствия от этой работенки Шепелев уж точно не получал. Об этом сообщает «StarHit.ru».

Ведущий рассказал, как продюсеры передачи специально заставляли Дмитрия общаться цинично с гостями шоу и вызывать их на отрицательные эмоции, чтобы поднимать рейтинги.

«До сих пор вспоминаю, как заставлял себя говорить людям ужасные вещи. Потом представлял себя со стороны, и понимал, что это не я. Это какой-то другой чувак. Один раз я сказал продюсерам, что мне стыдно так общаться с гостями, на что они ответили: «Ты первый, кто об этом сказал. Остальным было все равно». Однако, я хотел бы все же поблагодарить всех профессионалов, которые работали над созданием шоу. Таких профи не встретишь даже в Америке», - поделился Шепелев.

Дмитрий проработал на Первом канале с 2008 года по нынешний. Оказалось, что с Константином Эрнстом, директором телевизионной площадки, ведущий ни разу не виделся. Даже перед увольнением ему не позволили с ним встретиться, хотя Дмитрий всего лишь хотел поблагодарить его.