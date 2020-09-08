Соловьев раскритиковал Охлобыстина из-за дела Ефремова

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Соловьев раскритиковал Охлобыстина из-за дела Ефремова

Популярный журналист и телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире упрекнул исполнителя главной роли «Интернов» Ивана Охлобыстина. В шоу «Соловьев LIVE» Владимир заявил, что Охлобыстин может быть косвенно виновным в приговоре своему коллеге Михаилу Ефремову, так как поспособствовал «разложении личности актера».

Владимир Соловьев подчеркнул, что хоть Ефремов спровоцировал ужасное ДПП, все же продолжает оставаться «профессионалом и замечательным актером». Напоминаем, что 8 июня Михаил Ефремов стал виновником ДТП со смертельным исходом, находясь за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

«Я знаю, что Охлобыстин хороший друг Ефремова. Но я не понимаю, как Иван не мог заметить, что его близкий коллега алкоголик и попросту превратился в чудовище с низкими нравственными принципами. Из-за невнимательности Охлобыстина Ефремов сел пьяным за руль и стал убийцей невиновного человека», - раскритиковал Соловьев исполнителя роли Быкова в популярном ситкоме.

«Я убежден, что Ефремов даже после такого немыслимого поступка не раскаялся и не сделал для себя никаких выводов. Я уверен, что он до сих пор так и не понял, что лишил жизни человека», - сказал Соловьев в своем шоу.

Помимо Охлобыстина, Соловьев прошелся с обличительной речью по всем окружению Ефремова, которое, по его словам, «теперь несправедливо обвиняет адвоката Эльмана Пашаева в безответственности». Телеведущий сообщил, что в первую очередь виновны все друзья и коллеги Ефремова, которые знали о больших проблемах актера с алкоголем.

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