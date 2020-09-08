Актер Ткаченко заявил о пересъемках сериала с Ефремовым в главной роли

Российский актер, 56-летний Михаил Ефремов накануне трагических событий успел сыграть в сериале «Вампиры средней полосы». Там артист исполнил главную роль. Однако, актер Артем Ткаченко, который тоже снялся в картине, сообщил, что теперь ее будут переснимать. Об этом сообщает «РИА Новости».

В сериале Ефремов сыграл деда Славу, главаря вампиров, которые обитают в деревушке под Смоленском.

«До всех событий было снято половина картины, но теперь все будут переснимать заново и искать нового актера», - объяснил Ткаченко.

Фатальное совпадение, что 9 сентября, через день после приговора актера к 8 годам заключения, вышла премьера фильма «Процесс», в котором Ефремов сыграл адвоката. А сама картина была о судебном процессе. Лента снята в формате видеоконференции на платформе Zoom, ставшем популярным в период пандемии коронавируса.

Напомним, что смертельная автомобильная авария произошла 8 июня в центре Москвы. Ефремов выехал на встречную полосу, и от столкновения со встречной машиной водитель скончался.