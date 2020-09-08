Актер Ткаченко заявил о пересъемках сериала с Ефремовым в главной роли

Сегодня, 07:50

0

Image 16+
Актер Ткаченко заявил о пересъемках сериала с Ефремовым в главной роли

Российский актер, 56-летний Михаил Ефремов накануне трагических событий успел сыграть в сериале «Вампиры средней полосы». Там артист исполнил главную роль. Однако, актер Артем Ткаченко, который тоже снялся в картине, сообщил, что теперь ее будут переснимать. Об этом сообщает «РИА Новости».

В сериале Ефремов сыграл деда Славу, главаря вампиров, которые обитают в деревушке под Смоленском.

«До всех событий было снято половина картины, но теперь все будут переснимать заново и искать нового актера», - объяснил Ткаченко.

Фатальное совпадение, что 9 сентября, через день после приговора актера к 8 годам заключения, вышла премьера фильма «Процесс», в котором Ефремов сыграл адвоката. А сама картина была о судебном процессе. Лента снята в формате видеоконференции на платформе Zoom, ставшем популярным в период пандемии коронавируса.

Напомним, что смертельная автомобильная авария произошла 8 июня в центре Москвы. Ефремов выехал на встречную полосу, и от столкновения со встречной машиной водитель скончался.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Похудевший на 100 килограммов Александр Семчев рассказал о своей диете

8-09-2020, 15:47

Певец Роман Жуков обматерил экс-жену в студии НТВ

8-09-2020, 14:06

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков стал электриком

8-09-2020, 09:16

Умер известный российский актер Сергей Колтаков

7-09-2020, 19:46

Худрук театра «Табакерка» Владимир Машков нашел замену Максиму Матвееву

7-09-2020, 15:34

Козловский мог бросить жену с новорожденной дочерью ради Акиньшиной

7-09-2020, 11:42

Паулину Андрееву заподозрили в беременности

7-09-2020, 11:05

У тещи сына Валерии нашли многомиллионные долги

7-09-2020, 10:37

Поклонники раскритиковали располневшую Барановскую в коротком платье

6-09-2020, 20:56

Гендиректор «СТС» Муругов сообщил о судьбе «Ворониных» после смерти Клюева

6-09-2020, 19:22

Высмеял Батьку: Ургант изобразил Лукашенко с автоматом

5-09-2020, 15:40

Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Михаила Ефремова в колонии

5-09-2020, 11:46

Наташа Королева удивила поклонников новым образом

5-09-2020, 11:03

Садальский рассказал, как взял «чудовищно одетую Канделаки с усами» под свое крыло

4-09-2020, 16:22

Айза Анохина опубликовала свои гениталии в Instagram

4-09-2020, 14:13

Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к Фирсову

4-09-2020, 12:31

Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

4-09-2020, 09:49

Бывшая солистка группы «Серебро» снялась полностью обнаженной на улице

4-09-2020, 08:36

Ради новой роли Ольга Картункова вновь набрала вес

3-09-2020, 23:31

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала, как смогла вернуться к нормальной жизни после смерти мужа

3-09-2020, 17:43

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров