Актриса Оксана Фандера пришла на «Кинотавр» с седыми волосами

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Актриса Оксана Фандера пришла на «Кинотавр» с седыми волосами

Известная российская актриса, 52-летняя Оксана Фандера на фестивале «Кинотавр» решила продемонстрировать свою естественную красоту и пришла с седыми волосами. Об этом сообщает «Paparazzi.ru».

Еще в 2019 году актриса отправилась в Грузию. Пребывая там, она делилась со своими фанатами фотографиями. Поклонники уже тогда обратили внимание на седые волосы у Оксаны и поинтересовались, почему она их не закрасила.

«Исключительно из-за желания быть самой собой», — пояснила Фандера.

И, судя по всему, с того самого моменты актриса перестала пользоваться краской. В 2020 году на красной дорожке «Кинотавра» звезда появилась с природным серебристым оттенком волос. И, надо отдать ей должное, вовсе не стеснялась своей натуральности.

Об Оксане Фандере давно известно, что она одна из противниц частого употребления косметики и обращения к пластической хирургии.

Многие подписчики артистки оценили ее смелость и признали, что она красива и в таком виде. Однако, некоторые не приняли образ и заявили, что теперь звезда похожа на «бабушку».

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