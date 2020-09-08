Актер Охлобыстин назвал «казнью» приговор Ефремову за смертельное ДТП

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Актер Охлобыстин назвал «казнью» приговор Ефремову за смертельное ДТП

Российский актер Иван Охлобыстин очень переживает за своего друга и коллегу 56-летнего Михаила Ефремова, которого приговорили к 8 годам колонии в связи со смертельным ДТП. Звезда сериала «Интерны» считает, что заключение для Ефремова – это просто казнь. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Это казнь для него. Михаил больной человек, но я его не оправдываю. Но я знаю, что в такой ситуации мог бы оказаться каждый из нас. Он крестный папа моей дочери Анфисы. Она его любит и очень переживала во время всех событий», - поделился Охлобыстин.

Также артист утверждает, что Ефремов пьяница, однако он все же один из самых любимых народом актеров России.

«Я знаю, что Миша помогал очень многим людям. Да, он пьяница, однако люди осуждают сейчас его за то, за что раньше любили. К тому же люди – существа очень слабые. Конечно, можно было бы красиво принять свой крест, однако сил на такое хватит не каждому. Поэтому я понимаю Мишу и не хочу давать его поступкам оценку», - добавил артист.

Охлобыстин уточнил, что от друга он не откажется даже после такого страшного преступления, совершенного им.

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