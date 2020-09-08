У Дмитрия Певцова сдали нервы

Вчера, 23:05

Александр Зуев

0

Image 16+
У Дмитрия Певцова сдали нервы

Известный актер Дмитрий Певцов в конце прошлого месяца оказался в Коммунарке с пневмонией. Через  десять дней его выписали домой. Окрепший актер записал  видео, в  котором поблагодарил медработников больницы. Наряду с этим Дмитрий назвал труд сотрудников больницы героическим. Он также опубликовал фото Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. 

Вроде бы Дмитрий пришел в себя после болезни, но тут у него вдруг сдали нервы.  Это произошло в день, когда суд огласил обвинительный приговор Михаилу Ефремову. Певцов разгневался на журналистов, которые попросили его прокомментировать решение суда.

«Послушайте, уважаемые (к «желтым» паскудникам не относится) представители СМИ. Зачем вам мои комментарии? С какой целью интересуетесь?» - эмоционально заявил Дмитрий. 
Он также сказал, что не будет говорить: «Мало ему, убийце, дали!» или «Руки прочь от гениального артиста». 

Вместо этого актер призвал светских хроникеров прекратить судачить и судить.

Он также порассуждал о том, какими должны быть журналисты. По его мнению, пресса не должна возбуждать праздное любопытство; СМИ не должны разжигать ненависть, распускать сплетни, небылицы и распространять пошлость. Певцов также посоветовал журналистам хотя бы не осуждать, если они не умеют молиться, и не мешать другим любить и сострадать, если сами они этого не делают, пишет Комсомольская правда.

Напомним, что за смертельное ДТП, которое произошло в Москве 8 июня,  суд лишил  Михаила Ефремова свободы сроком на 8 лет с пребыванием в колонии общего режима. 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Похудевший на 100 килограммов Александр Семчев рассказал о своей диете

8-09-2020, 15:47

Певец Роман Жуков обматерил экс-жену в студии НТВ

8-09-2020, 14:06

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков стал электриком

8-09-2020, 09:16

Умер известный российский актер Сергей Колтаков

7-09-2020, 19:46

Худрук театра «Табакерка» Владимир Машков нашел замену Максиму Матвееву

7-09-2020, 15:34

Козловский мог бросить жену с новорожденной дочерью ради Акиньшиной

7-09-2020, 11:42

Паулину Андрееву заподозрили в беременности

7-09-2020, 11:05

У тещи сына Валерии нашли многомиллионные долги

7-09-2020, 10:37

Поклонники раскритиковали располневшую Барановскую в коротком платье

6-09-2020, 20:56

Гендиректор «СТС» Муругов сообщил о судьбе «Ворониных» после смерти Клюева

6-09-2020, 19:22

Высмеял Батьку: Ургант изобразил Лукашенко с автоматом

5-09-2020, 15:40

Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Михаила Ефремова в колонии

5-09-2020, 11:46

Наташа Королева удивила поклонников новым образом

5-09-2020, 11:03

Садальский рассказал, как взял «чудовищно одетую Канделаки с усами» под свое крыло

4-09-2020, 16:22

Айза Анохина опубликовала свои гениталии в Instagram

4-09-2020, 14:13

Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к Фирсову

4-09-2020, 12:31

Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

4-09-2020, 09:49

Бывшая солистка группы «Серебро» снялась полностью обнаженной на улице

4-09-2020, 08:36

Ради новой роли Ольга Картункова вновь набрала вес

3-09-2020, 23:31

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала, как смогла вернуться к нормальной жизни после смерти мужа

3-09-2020, 17:43

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров