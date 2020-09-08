У Дмитрия Певцова сдали нервы

Известный актер Дмитрий Певцов в конце прошлого месяца оказался в Коммунарке с пневмонией. Через десять дней его выписали домой. Окрепший актер записал видео, в котором поблагодарил медработников больницы. Наряду с этим Дмитрий назвал труд сотрудников больницы героическим. Он также опубликовал фото Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

Вроде бы Дмитрий пришел в себя после болезни, но тут у него вдруг сдали нервы. Это произошло в день, когда суд огласил обвинительный приговор Михаилу Ефремову. Певцов разгневался на журналистов, которые попросили его прокомментировать решение суда.

«Послушайте, уважаемые (к «желтым» паскудникам не относится) представители СМИ. Зачем вам мои комментарии? С какой целью интересуетесь?» - эмоционально заявил Дмитрий.

Он также сказал, что не будет говорить: «Мало ему, убийце, дали!» или «Руки прочь от гениального артиста».

Вместо этого актер призвал светских хроникеров прекратить судачить и судить.

Он также порассуждал о том, какими должны быть журналисты. По его мнению, пресса не должна возбуждать праздное любопытство; СМИ не должны разжигать ненависть, распускать сплетни, небылицы и распространять пошлость. Певцов также посоветовал журналистам хотя бы не осуждать, если они не умеют молиться, и не мешать другим любить и сострадать, если сами они этого не делают, пишет Комсомольская правда .

Напомним, что за смертельное ДТП, которое произошло в Москве 8 июня, суд лишил Михаила Ефремова свободы сроком на 8 лет с пребыванием в колонии общего режима.