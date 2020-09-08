В Instagram Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появилось сообщение

Сегодня, 14:16

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В Instagram Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появилось сообщение

Впервые за долгое время в сториз Instagram-аккаунта российской актрисы 49-летней Анастасии Заворотнюк появилась публикация. Напомним, что последняя публикация на странице артистки, борющейся с онкологическим заболеванием, была сделана 13 апреля 2020 года.

На фото в сториз изображена Анастасия со своим супругом, фигуристом Петром Чернышевым. Под снимком указана ссылка на страницу, которая создана родственниками артистки. Она называется «Поддержка Анастасии Заворотнюк». Стало известно, что супруги отмечают сегодня 12 лет со дня свадьбы.

«Какое счастье встретить человека, который разделит с тобой все жизненные испытания», - подписана публикация на странице поддержки актрисы.

[media=https://www.instagram.com/stories/a_zavorotnyuk/2396441075035396835/]

Напомним, что еще в 2019 году Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание. Однако с того момента практически нет никакой информации. По слухам, артистка была на лечении в США.

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