Михаила Ефремова перевели в обычную камеру

Член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович рассказала, что заключенного на 8 лет колонии российского артиста Михаила Ефремова 10 сентября перевели в общую камеру. Актер поделился, что с сокамерниками у него сложились хорошие отношения, чувствует себя он нормально.
Напомним, что 8 сентября 2020 года московский суд приговорил Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП с летальным исходом, к 8 годам тюрьмы.
Кроме того, на имя актера приходит масса писем с поддержкой от разных людей. Каждый день к нему приходят около 10 человек и приносят книги и еду.
Также стало известно, что Министерство юстиции хочет снять полномочия с адвоката актера Эльмана Пашаева.
Вице-президент палаты адвокатов России Геннадий Шаров сказал, что были найдены дисциплинарные проступки Пашаева в деле Михаила Ефремова. Комиссия недовольна этичностью и правилами поведения адвоката. За эти нарушения ему может грозить уголовная ответственность.
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