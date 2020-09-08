Михаила Ефремова перевели в обычную камеру

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Михаила Ефремова перевели в обычную камеру

Член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович рассказала, что заключенного на 8 лет колонии российского артиста Михаила Ефремова 10 сентября перевели в общую камеру. Актер поделился, что с сокамерниками у него сложились хорошие отношения, чувствует себя он нормально. 

Напомним, что 8 сентября 2020 года московский суд приговорил Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП с летальным исходом, к 8 годам тюрьмы.

"Михаил уже в постоянной камере. Сейчас там 3 человека. Он рассказал, что с сокамерниками сложились хорошие отношения и они даже договорились вместе играть в настольный теннис в спортивном зале", - рассказывает Литвинович.

Кроме того, на имя актера приходит масса писем с поддержкой от разных людей. Каждый день к нему приходят около 10 человек и приносят книги и еду.

"Один раз женщина принесла пироги, однако их не пропустили, книги тоже многие не принимают, там особая система. Сейчас уже не принимают ничего, потому что в месяц можно передать до 30 кг, а лимит уже исчерпан", - добавила психолог.

Также стало известно, что Министерство юстиции хочет снять полномочия с адвоката актера Эльмана Пашаева.

Вице-президент палаты адвокатов России Геннадий Шаров сказал, что были найдены дисциплинарные проступки Пашаева в деле Михаила Ефремова. Комиссия недовольна этичностью и правилами поведения адвоката. За эти нарушения ему может грозить уголовная ответственность.

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