Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти топором, вышла замуж

View this post on Instagram

Спасибо всем за каждое доброе слово?? А ребятам @khalitov_photography и @dolce_rita_movie спасибо за видео, которое мы снимали часов 6??и знакомство с этои? песнеи?( она теперь постоянно на повторе??) Жде?м свадебно-годовщинные фото и видео??