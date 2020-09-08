Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти топором, вышла замуж

Россиянка Маргарита Грачева, которой бывший муж Дмитрий Грачев из ревности отрубил кисти топором, снова вышла замуж. Женщина показала своего нового мужа на видео, которое выложила в Instagram.

В кадре молодожены гуляют, позируют на камеру и целуются. Жених носит свою избранницу на руках.

Маргарита Грачева рассказала, что съемки этого клипа длились целых шесть часов, за что она благодарна его авторам. Также она поблагодарила своих подписчиков, которые поддерживали ее все это время и не жалели добрых слов.

Россияне, в свою очередь, порадовались за Маргариту и пожелали ей счастья. Всего лишь за 13 часов ее публикация получила 41 тысячу лайков.

«Ради этого стоит жить! Приятно смотреть на счастливых людей», «Вот как бывает.. Иногда дорога к настоящему счастью бывает трудной и страшной.. Но главное - итог - счастливая Рита», «Давно я так за кого-то не радовалась. Счастья вам и любви на долгие годы», «Просто так хорошо и радостно на душе за вас, будьте счастливы», — пишут подписчики в многочисленных комментариях.

К слову, выяснилось, что замуж Маргарита Грачева вышла еще год назад, но о свадьбе рассказала лишь сейчас. Девушка призналась, что о бракосочетании знали только ее и мужа родители.

Напомним, в 2018 году страну потрясла страшная история Маргариты. Ее тогдашний супруг Дмитрий Грачев приревновал ее, вывез в лес и отрубил кисти топором. Потом он же привез ее на крыльцо больницы и бросил там.

Врачам удалось спасти только одну руку. Вторая кисть не прижилась. Сейчас у Маргариты протез и новая жизнь. Ее бывший муж отправился в колонию строгого режима на 14 лет.



