Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти топором, вышла замуж

Сегодня, 08:59

Ольга Громова

0

Image 16+
Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти топором, вышла замуж

Россиянка Маргарита Грачева, которой бывший муж Дмитрий Грачев из ревности отрубил кисти топором, снова вышла замуж. Женщина показала своего нового мужа на видео, которое выложила в Instagram.

В кадре молодожены гуляют, позируют на камеру и целуются. Жених носит свою избранницу на руках.

Маргарита Грачева рассказала, что съемки этого клипа длились целых шесть часов, за что она благодарна его авторам. Также она поблагодарила своих подписчиков, которые поддерживали ее все это время и не жалели добрых слов.

Россияне, в свою очередь, порадовались за Маргариту и пожелали ей счастья. Всего лишь за 13 часов ее публикация получила 41 тысячу лайков.

«Ради этого стоит жить! Приятно смотреть на счастливых людей», «Вот как бывает.. Иногда дорога к настоящему счастью бывает трудной и страшной.. Но главное - итог - счастливая Рита», «Давно я так за кого-то не радовалась. Счастья вам и любви на долгие годы», «Просто так хорошо и радостно на душе за вас, будьте счастливы», — пишут подписчики в многочисленных комментариях.

К слову, выяснилось, что замуж Маргарита Грачева вышла еще год назад, но о свадьбе рассказала лишь сейчас. Девушка призналась, что о бракосочетании знали только ее и мужа родители.

Напомним, в 2018 году страну потрясла страшная история Маргариты. Ее тогдашний супруг Дмитрий Грачев приревновал ее, вывез в лес и отрубил кисти топором. Потом он же привез ее на крыльцо больницы и бросил там.

Врачам удалось спасти только одну руку. Вторая кисть не прижилась. Сейчас у Маргариты протез и новая жизнь. Ее бывший муж отправился в колонию строгого режима на 14 лет.


Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Похудевший на 100 килограммов Александр Семчев рассказал о своей диете

8-09-2020, 15:47

Певец Роман Жуков обматерил экс-жену в студии НТВ

8-09-2020, 14:06

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков стал электриком

8-09-2020, 09:16

Умер известный российский актер Сергей Колтаков

7-09-2020, 19:46

Худрук театра «Табакерка» Владимир Машков нашел замену Максиму Матвееву

7-09-2020, 15:34

Козловский мог бросить жену с новорожденной дочерью ради Акиньшиной

7-09-2020, 11:42

Паулину Андрееву заподозрили в беременности

7-09-2020, 11:05

У тещи сына Валерии нашли многомиллионные долги

7-09-2020, 10:37

Поклонники раскритиковали располневшую Барановскую в коротком платье

6-09-2020, 20:56

Гендиректор «СТС» Муругов сообщил о судьбе «Ворониных» после смерти Клюева

6-09-2020, 19:22

Высмеял Батьку: Ургант изобразил Лукашенко с автоматом

5-09-2020, 15:40

Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Михаила Ефремова в колонии

5-09-2020, 11:46

Наташа Королева удивила поклонников новым образом

5-09-2020, 11:03

Садальский рассказал, как взял «чудовищно одетую Канделаки с усами» под свое крыло

4-09-2020, 16:22

Айза Анохина опубликовала свои гениталии в Instagram

4-09-2020, 14:13

Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к Фирсову

4-09-2020, 12:31

Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

4-09-2020, 09:49

Бывшая солистка группы «Серебро» снялась полностью обнаженной на улице

4-09-2020, 08:36

Ради новой роли Ольга Картункова вновь набрала вес

3-09-2020, 23:31

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала, как смогла вернуться к нормальной жизни после смерти мужа

3-09-2020, 17:43

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров