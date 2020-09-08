Иван Янковский бросил дочь Кинчева ради замужней коллеги

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Иван Янковский бросил дочь Кинчева ради замужней коллеги

Скандальный поступок совершил 29-летний Иван Янковский, продолжатель именитой династии Янковских. После длительных отношений он прервал связь со своей 29-летней невестой Верой Панфиловой ради замужней Дианы Пожарской, сообщает «Grazia». Супруги пробыли вместе больше 10 лет, однако дойти до венца с молодым актером дочка Константина Кинчева так и не смогла.

Диана Пожарская, актриса сериала «Отель Элеон», которая стала разлучницей крепкого союза, находится в замужестве с режиссером Артемом Аксеновом 4 года. Супруг Пожарской эту ситуацию пока никак не прокомментировал.

Не давал никаких объяснений и сам Иван Янковский. Более того, он блокирует в социальных сетях тех фолловеров, которые задают вопросы актеру касательно расставания с Кинчевой. Напоминаем, что именно интернет-пользователи и заподозрили Ивана Янковского в измене Вере Панфиловой. К сожалению поклонников пары, слухи подтвердились, и союз Янковский-Панфилова распался, так и не оформив официальный супружеский статус.

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