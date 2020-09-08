Виторган показал 58-летнюю жену в узких шортах

Эммануил Виторган и его третья супруга Ирина Млодик являются счастливой супружеской парой. У них двое дочерей, одной из которых недавно исполнился год.

Супругов критикуют в Сети за то, что они стали родителями в весьма солидном возрасте. Надо сказать, что Эммануилу Гедеоновичу 80 лет, а его супруге 58.

Недавно пользователи Сети сделали жене Эммануила Виторгана замечание за ее излишнюю откровенность в одежде. А поводом для этого стала видеозапись репетиции выступления, которую опубликовал Виторган в Инстаграме

В кадре Эммануил Гедеонович с женой поют дуэтом на сцене. Но подписчики обратили внимание не на песню, а на одежду: Виторган - в легких кедах, шортах и футболке поло, а Ирина - в черных мини-шортах и белой майке.

Не по-доброму настроенные подписчики решили, что жена Виторгана оделась не по возрасту. Они написали в комментариях о том, что пожилая дама обнажила свои ноги вплоть до бедер.

Несчастной женщине в Сети устроили настоящую травлю. В своих комментариях некоторые дошли до оскорблений. Но большинство поклонников считают, что Ирина одета вполне нормально, хоть и смело.

Известно, что Эммануил и Ирина улетели в Одессу. Там они будут отдыхать и работать: пара дает совместный концерт.

Напомним, что младшая дочь супругов, Клара, родилась в августе 2019 года. Недавно супруги намекнули, что у Этель и Клары появится братик.