Дочь Успенской показала на видео Цискаридзе в одних трусах

Сегодня, 16:12

Ольга Громова

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Дочь Успенской показала на видео Цискаридзе в одних трусах

Татьяна Плаксина, дочь королевы шансона Любови Успенской, на своей странице Instagram выложила видео с полуголым танцором Николаем Цискаридзе. Фанаты балеруна, увидев ролик, просят его настаивать на немедленном удалении. На нем мужчина предстал не в самой лучшей форме.

В кадре запечатлен Николай Цискаридзе в одних лишь белых трусах и джазовая певица Теона Контридзе. Женщина облачена в желтый сдельный купальник в цветах. Вместе они в таких нарядах стоят на кухне и исполняют танцевальные па.

Балерун обращает на себя внимание тем, что он раздобрел, виднеется выпирающий животик.

Цискаридзе объясняет Контридзе, как делать поддержку в образе Сильфиды. Главное - поднять себя изнутри, растолковывает танцор.

«Поднимаешь не вес, а характер», - говорит он.

Зачем это видео появилось в ленте у Плаксиной - тот еще вопрос. Странной была и подпись к ролику: "Для вашего просмотра в удовольствия".

Примечательно, что расспросить дочь Успенской фанаты не имеют возможности, так как комментарии она закрыла.

Изначально это видео появилось в Instagram Теоны Контридзе. Она рассказала о попытках стать балериной и о том, какой нелегкий это труд.

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