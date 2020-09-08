Нюша показала фигуру в розовом купальнике

Анна Шурочкина, которую многие знают как певицу Нюшу, выложила в Инстаграме откровенное фото. Для 30-летней артистки это дело привычное - таким образом она привлекает к себе внимание. Едва ли Нюшу смущает тот факт, что она - замужняя женщина и мать.

На свежем фото поп-дива запечатлена одетой в довольно нескромном розовом купальнике. При этом она сидит на высоком стуле и кокетливо смотрит в камеру. Многие подписчики одобрили фривольное фото, однако некоторые пристыдили певицу за излишнюю наготу. Нюше задали вопрос: что потом она будет показывать, если все уже показано?

Судя по всему, муж певицы, Игорь Сивов, позволяет жене демонстрировать свои прелести и не хочет препятствовать баловству своей смелой супруги. Сам он неоднократно выкладывал в соцсети пикантные видео с супругой.

Ради справедливости стоит признать, что на новом фото звезда выглядит соблазнительно. Известно, что в 2018 году Нюша родила ребенка, а потом серьезно трудилась над своей фигурой.

Есть мнение, что певица прибегла к пластике, но она эти слухи не подтверждает.