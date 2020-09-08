Екатерина Климова показала свою фигуру в мешковатом купальнике

Сегодня, 12:32

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Екатерина Климова показала свою фигуру в мешковатом купальнике
Екатерина Климова в мешковатом купальнике

Российская актриса 42-летняя Екатерина Климова на своей странице в Instagram опубликовала фото в купальнике. Снимки заставили подписчиков открыть дискуссию. Кто-то восхищается красотой актрисы, а кто-то осудил ее купальник, татуировки на теле и даже разглядел целлюлит.

42-летняя актриса обладает исключительной красотой для своего возраста. У нее масса поклонников, которые восхищаются ее внешним видом и постоянно балуют актрису комплиментами. Несмотря на то, что Климова – мать четверых детей, у нее идеальная фигура и выглядит она намного моложе своего возраста.

Однако опубликовав фото и видеоролик с отдыха в Турции, актриса все-таки нарвалась на критику поклонников. На видео Климова позирует в сплошном бежевом купальнике. Подписчики раскритиковали ее купальный костюм, так как он, по их мнению, великоват актрисе и выглядит на ней нелепо.

Часть поклонников была удивлена татуировке на бедре у Климовой.

«Купальник взяли у бабушки?», «Плохой купальник!», «У вас есть тату???», «Это целлюлит или татуировка?», - высказывались подписчики под опубликованной записью звезды.

Однако значительный процент комментариев, наоборот, засыпали актрису привычными для нее комплиментами.

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