Рэпер T-Killah на дне рождения жены упал в обморок

Сегодня, 11:00

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Рэпер T-Killah на дне рождения жены упал в обморок
Рэпер T-Killah

Жуткий случай произошел на праздновании дня рождения жены известного артиста. Во время поздравления Марии Беловой ее супруг, репер T-Killah, побледнел и упал в обморок. Из его рта тут же пошла пена. Инцидент снял на видео один из гостей и тут же выложил в Сеть, сообщает «Life.ru».

З1-летняя супруга быстро среагировала на припадок мужа, и стала вызывать скорую помощь, параллельно поддерживая голову репера и вытирая ему лицо. Всех присутствующих администрация зала тут же вывела на улицу, чтобы гости не зафиксировали инцидент на камеру, однако кто-то все же успел заснять припадок.

К моменту приезда скорой, T-Killah уже пришел в себя, и срочная госпитализация ему не понадобилась. После распространения видео с инцидентом по Сети, фанаты репера всерьез обеспокоились его здоровьем. Не обошлось и без критиков, которые назвали произошедший инцидент «постановкой» и «черным пиаром». Аргументируют это тем, что ко дню рождения Марии Беловой T-Killah записал новый трек «Мария», который на данный момент усиленно продвигает. Некоторые фолловеры репера утверждают, что такое событие подогреет интерес к треку, и поднимет его в топ чартов.

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