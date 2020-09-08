Звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников рассказал, кем работает в кризис

Из-за последствий всемирной пандемии, артисту Вячеславу Мясникову довелось сменить профессию. Об этом артист рассказал на своей личной страничке в Instagram. К удивлению подписчиков, звезда начал штукатурить стены.

«Денежные сбережения закончились, вот мы с женой и стали штукатурами. Можем ремонтировать квартиры и дома, так что кому надо – вызывайте нашу бригаду Мясниковых. За результат и качество отвечаем», - написал Вячеслав на своей страничке.

Фолловеры сразу же нашли сходство Мясникова с персонажем телепередачи «Наша Russia» гастарбайтером Джамшутом.

Под видеороликом, на котором Вячеслав с супругой активно штукатурят стены, сам Мясников оставил комментарий, что не стесняется смены своего рода деятельности. Он привел пример своего друга по «Уральским Пельменям» Андрея Рожкова, который недавно серьезно занялся налаживанием и ремонтом электропроводки.

«Мой друг вспомнил о своей рабочей специальности в период карантина, так что я тоже перестал стесняться», - делится с подписчиками Вячеслав Мясников.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса уровень безработицы в РФ резко пополз вверх.

