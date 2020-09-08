Звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников рассказал, кем работает в кризис

Из-за последствий всемирной пандемии, артисту Вячеславу Мясникову довелось сменить профессию. Об этом артист рассказал на своей личной страничке в Instagram. К удивлению подписчиков, звезда начал штукатурить стены.
Фолловеры сразу же нашли сходство Мясникова с персонажем телепередачи «Наша Russia» гастарбайтером Джамшутом.
Под видеороликом, на котором Вячеслав с супругой активно штукатурят стены, сам Мясников оставил комментарий, что не стесняется смены своего рода деятельности. Он привел пример своего друга по «Уральским Пельменям» Андрея Рожкова, который недавно серьезно занялся налаживанием и ремонтом электропроводки.
Напомним, что с начала пандемии коронавируса уровень безработицы в РФ резко пополз вверх.
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Мой друг Андрей @rozhkovandrey_official рассказал что работы нет и он работает электриком. Я решил перестать стесняться и тоже рассказать о своем месте работы в карантин. ---------------------------------- А еще хочу сказать, что новый клип с классной песней, уже на моем канале в ютуб. Песня называется "на 20 лет назад" #мясниковрожков #мясников #вячеславмясников #мясниковспасетмир
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