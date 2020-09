Звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников рассказал, кем работает в кризис

View this post on Instagram

Мой друг Андрей @rozhkovandrey_official рассказал что работы нет и он работает электриком. Я решил перестать стесняться и тоже рассказать о своем месте работы в карантин. ---------------------------------- А еще хочу сказать, что новый клип с классной песней, уже на моем канале в ютуб. Песня называется "на 20 лет назад" #мясниковрожков #мясников #вячеславмясников #мясниковспасетмир