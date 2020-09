Певица Пелагея опубликовала первое после развода фото в бикини

View this post on Instagram

11 сентября группа «ПЕЛАГЕЯ» - хэдлаи?нер на одном из самых крупных россии?ских фестивалеи? «Сердце Евразии» (Уфа) А пока - Поля увезла дочку покупаться на турецкое побережье?? #пелагея #пелагеятелегина #пелагеяханова #пелагеясергеевна #пелагеямыстобои? #пелагеянеконцертное #пелагеяванлавнавсегда