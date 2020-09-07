Певица Пелагея опубликовала первое после развода фото в бикини

Сегодня, 13:49

Александр Зуев

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Певица Пелагея опубликовала первое после развода фото в бикини
Певица Пелагея

Певица Пелагея, которая чуть меньше года, рассталась с мужем, Иваном Телегиным, удивила фанатов внешним видом. По мнению поклонников, 34-летнюю певицу не узнать.

Она стала часто примерять смелые наряды, которые ей к лицу. Недавно Пелагея разместила фото, на котором она запечатлена в стильном купальнике, выгодно подчеркивающем ее идеальную фигуру. Надо сказать, что певица выглядит просто шикарно. Известно, что Полина вместе с трехлетней дочерью отправилась в Турцию, чтобы в преддверии осени поплескаться в море и погреться в лучах последнего летнего солнца.

Поклонники сделали вывод, что развод пошел Полине на пользу, как ни странно. Расставшись с мужем, певица удивительным образом похорошела.

Более того, она несколько преобразилась — отстригла челку. Новая прическа заметно освежила Полину, благодаря чему певица стала казаться моложе своих лет.

Выходит, что все переживания по поводу развода для Полины остались в прошлом и сейчас она просто расцвела.

«Хорошая Полюшка!», «До чего же красива», «Восхитительная женщина!», «Самая настоящая Богиня», «Обожаем», «Нереальная!», — прокомментировали фото поклонники.

Напомним, что в декабре прошлого года поп-певица объявила о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным. К тому времени супруги уже несколько месяцев жили порознь. Как стало известно, муж завел новую возлюбленную. Когда Пелагея узнала об измене, она едва не потеряла голос. В итоге супруги развелись, но сохранили хорошие отношения ради общей дочери.

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