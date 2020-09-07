Ольгу Орлову фанаты пристыдили за откровенный купальник

Сегодня, 11:58

Александр Зуев

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Ольгу Орлову фанаты пристыдили за откровенный купальник
Ольга Фролова в купальнике

Бывшую солистку поп-группы «Блестящие» Ольгу Орлову пристыдили поклонники. Они увидели ее свежее фото в Instagram, и ахнули. На снимке певица предстала в откровенном темно-синем слитном купальнике. Она стоит на лестнице, которая уходит в воду. В подписи к снимку Орлова поинтересовалась, о чем думают ее поклонники перед сном.

Но, как оказалось, фасон пляжного наряда певицы подписчиков взволновал больше, чем ее вопрос о мыслях на сон грядущий. Они сочли, что купальник слишком открытый и вызывающий. Поклонники написали в комментариях, что Ольга выглядит нескромно, мол, не девочка уже. Особенно их смутили выпяченные соски.

«Где твоя скромность? Сосок выпучила», «Не очень удачное фото)», «Это вы для парней выложили?) чтобы им снились ваши соски», — написали комментаторы.

Однако преданные фанаты заступились за 42-летнюю певицу, восхитившись ее фигурой и сексуальным образом.

А самые легковозбудимые подписчики заявили, что теперь им из-за увиденного не уснуть.

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