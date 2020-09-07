Ольгу Орлову фанаты пристыдили за откровенный купальник

Бывшую солистку поп-группы «Блестящие» Ольгу Орлову пристыдили поклонники. Они увидели ее свежее фото в Instagram, и ахнули. На снимке певица предстала в откровенном темно-синем слитном купальнике. Она стоит на лестнице, которая уходит в воду. В подписи к снимку Орлова поинтересовалась, о чем думают ее поклонники перед сном.
Но, как оказалось, фасон пляжного наряда певицы подписчиков взволновал больше, чем ее вопрос о мыслях на сон грядущий. Они сочли, что купальник слишком открытый и вызывающий. Поклонники написали в комментариях, что Ольга выглядит нескромно, мол, не девочка уже. Особенно их смутили выпяченные соски.
Однако преданные фанаты заступились за 42-летнюю певицу, восхитившись ее фигурой и сексуальным образом.
А самые легковозбудимые подписчики заявили, что теперь им из-за увиденного не уснуть.
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