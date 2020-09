Актер Дмитрий Певцов резко отреагировал на приговор Ефремову

View this post on Instagram

Звонок: «Ваши комментарии по поводу приговора Михаилу Ефремову..» - очередной, ...нанадцатый звонок из СМИ... Послушайте, уважаемые (к «желтым» паскудникам не относится) представители СМИ, ЗАЧЕМ ВАМ МОИ КОММЕНТАРИИ? С какой целью интересуетесь? Что услышать хотите - «МАЛО ЕМУ, УБИЙЦЕ ДАЛИ!» или «РУКИ ПРОЧЬ ОТ ГЕНИАЛЬНОГО АРТИСТА!»? Или еще что-то?.. Может хватит вам пиариться на чужом горе, на беде, постигшей две семьи сразу? Может, довольно уже «обглодана» эта тема везде, где можно и нельзя? Может, пора ПРЕКРАТИТЬ судить и судачить? Оставьте в покое... ВСЕХ! В том числе и тех, кто вас читает, смотрит или слушает. И пока еще верит... «Желающие иметь достойных детей благоразумно поступят, если предварительно самих себя сделают достойными родителями», - сказал Святитель Филарет Московский. Не возбуждение праздного любопытства, не разжигание ненависти и осуждения, не распускание сплетен и небылиц, не грязь и пошлость — нет, не это все должно быть сутью деятельности СМИ. Что-то совсем другое. «Молитва за людей — это милостыня внутренняя, а равно и сострадание к людской боли и сорадование чужому счастью.» (Святитель Николай Сербский). Не умеете молиться, хотя бы не осуждайте, не научились любить — не мешайте другим любить и сострадать. Думаете, что боретесь со злом (или за справедливость), оборотитесь на себя — вы-то сами имеете ли право «бросить камень»? Или это право дает вам положение «четвертой власти»? Кто-то из великих отцов церкви сказал, что зло можно победить только утопив его...в любви... Попытайтесь творить дела добра, любви, надежды, веры, покаяния — почувствуете, как вам же лучше будет. Ибо «Нет ничего убедительнее голоса кротости и смирения, любви и искреннего доброжелательства». (Святой праведный Иоанн Кронштадский).