Актер Дмитрий Певцов резко отреагировал на приговор Ефремову

Во вторник, 8 сентября, в Москве был вынесен обвинительный приговор устроившему смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову. Артист отправляется в места не столь отдаленные на восемь лет. Кроме того, Ефремов обязан выплатить компенсацию сыну погибшего в размере 800 тысяч рублей.

Примечательно, что сам Ефремов точно спрогнозировал, на сколько его «посадят». На минувших выходных он заявил, что суд вынесет ему 8 лет колонии. Хотя гособвинение просило для актера 11 лет.

Журналисты, узнав о приговоре, сейчас всячески пытаются узнать точку зрения коллег Ефремова по актерскому цеху касательно приговора. Связались акулы пера и микрофона и с Дмитрием Певцовым. Он, как известно, только недавно был выписан из больницы после коронавируса. Возможно, этим и было продиктовано его нежелание общаться с представителями прессы.

Зато Дмитрий Певцов не поленился разместить резкий и пространственный пост в своем Инстаграм.

Артиста возмутило, что общественность реагирует на историю Ефремова из крайности в крайность. Одни жаждут крови и требуют для Михаила более сурового приговора, другие настаивают на помиловании по той простой причине, что он - гениальный артист, которых мало.

Сам Дмитрий Певцов считает, что надо оставить фигурантов этой истории в покое и перестать пиариться на горе, которое постигло сразу две семьи - семью погибшего актера и семью самого Ефремова.

«Кто-то из великих отцов церкви сказал, что зло можно победить только утопив его...в любви... Попытайтесь творить дела добра, любви, надежды, веры, покаяния — почувствуете, как вам же лучше будет», — посоветовал актер.