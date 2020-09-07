Оголенная грудь Анны Михайловской произвела фурор в Сети

Сегодня, 09:05

Александр Зуев

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Оголенная грудь Анны Михайловской произвела фурор в Сети
Анна Михайловская на пикнике с сыном

В России осень уже вступила в свои права, но погода еще радует многих любителей лета. В эти теплые дни российская актриса Анна Михайловская решила насладиться последними лучами летнего солнца, и устроила осенний пикник. Она отправилась за город, чтобы побродить по лесу, а потом вместе с 4-летним сыном Мирославом присела на плед отдохнуть. 32-летняя кинозвезда опубликовала в Instagram трогательную фотографию.

«Решили устроить осенний пикник, пока погода радует», — написала актриса.

На снимках Анна сидит рядом с сыном, держа в руках термос. Неподалеку находится плетенная корзинка и лежит букет цветов. Для выхода на природу Анна не использовала яркий макияж и укладку. Актриса одета по-летнему: на ней кроссовки, пестрые шорты и светлая футболка. Но такой наряд не смог скрыть пышный бюст Михайловской. Грудь актрисы оголилась из-за глубокого выреза футболки.

«Видно все», — тут же подметили подписчики.

Многие восхитились естественной красотой.

«Аннушка, вы прекрасны во всем… Но в образе матери что-то завораживающее», «Я восхищаюсь вами и вашей натуральной красотой», — написали поклонники.
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