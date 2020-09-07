Розе Сябитовой вырезали опасную опухоль

Вчера, 23:42

0

Image 16+
Розе Сябитовой вырезали опасную опухоль
Розе Сябитовой вырезали матку, в которой разросталась опасная опухоль.
Популярная телеведущая и сваха Роза Сябитова сообщила на своей странице в Instagram, что с 28 августа она находилась в больнице с опасным диагнозом. Своим подписчикам, считающим, что причиной ее госпитализации был COVID-19, она объяснила, что перенесла операцию по удалению матки вместе с разростающейся опухолью. 
Не преминула звездная ведущая и поделиться, почему у нее возникли такие проблемы со здоровьем. 
«Проблема в моей беспечности к своему здоровью, тем более сейчас, когда все зациклились на COVID, а есть и другие смертельно опасные «враги», - делится личным артистка. 
«Например, те, что по женской части. И у меня была опухоль. Доброкачественная. И проходила болезнь бессимптомно. Ее удалили». Поскольку ее случай был слишком «запущенным», пришлось вырезать и «главный женский орган». Так что в некотором смысле Розе еще повезло, что успели почти вовремя. 
Сейчас Сябитова проходит реабилитацию уже в домашней обстановке в кругу родных. 
View this post on Instagram

Здравствуйте, дорогие подписчики и все, кто так переживал за моё здоровье! Тысячи слов «спасибо» будет недостаточно, чтобы выразить, вам мою искреннюю благодарность! Сразу хочу успокоить, у меня не COVID. Но я побывала в ситуации, где болезнь могла быть и пострашнее, если бы не врачи «Бест-Клиник» @bestclinicmsk (www.bestclinic.ru ), а именно акушер-гинеколог Елена Дмитриевна Майванди и главный врач - колопроктолог, хирург - Черепенин Михаил Юрьевич, они делали мне операции, и не известно, нет известно, чем бы моя история закончилась. А всё почему? Проблема в моей беспечности к своему здоровью, тем более сейчас, когда все зациклились на COVID, а есть и другие смертельно опасные “враги”. Например, те, что по женской части. И у меня была опухоль. Доброкачественная. И проходила болезнь бессимптомно. Ее удалили. Причем это была такая запущенная история, что пришлось удалить и важный женский орган. Но мне повезло, все это удалось “отловить” вовремя. Сейчас уже дома, и прохожу реабилитацию: свежий воздух, да и родные стены помогают. Слава Богу, «снаряд» прошёл по касательной! Но хочу предупредить всех возрастных женщин, да и молодых это тоже касается, регулярно проходите обследование! Диспансеризацию ведь вообще можно бесплатно делать. Но немногие этим пользуются. Всем же известно, что намного легче, да и дешевле предупредить болезнь, чем устранять последствия и восстанавливать свой организм. Мне сейчас одних только лекарств прописали столько, что я их по списку пью, потому что запомнить не могу. Догадываетесь, сколько они стоят? Но дело не в этом, а в том, что потом может быть так поздно, что уже и деньги никакие не помогут. Поэтому настоятельно советую регулярно посещать гинеколога и проходить профилактический осмотр. Рекомендую найти врача, которому вы доверяете, подобрать клинику или поликлинику, где вам комфортно и находить время на себя и свое здоровье! Здоровье – главное, что есть у каждого из нас! Берегите себя! #сябитовароза #клиникабест #здоровье #женскиезаболевания #профилактиказаболеваний #возростныеженщины

A post shared by Роза Сябитова (@syabitova_roza) on


В своей публикации Роза Сябитова призвала всех возрастных женщин регулярно проходить обследование. Предупредить заболевание - легче и дешевле, чем вылечиться, а потом восстанавливать организм. 
«Мне сейчас одних только лекарств прописали столько, что я их по списку пью, потому что запомнить не могу. Догадываетесь, сколько они стоят? Но дело не в этом, а в том, что потом может быть так поздно, что уже и деньги никакие не помогут. Поэтому настоятельно советую регулярно посещать гинеколога и проходить профилактический осмотр», — делится жизненной мудростью народная сваха.
Роза Сябитова очень благодарна тем своим поклонникам, кто искренне переживал за нее: «Тысячи слов «спасибо» будет недостаточно, чтобы выразить, вам мою искреннюю благодарность!»
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Похудевший на 100 килограммов Александр Семчев рассказал о своей диете

Вчера, 15:47

Певец Роман Жуков обматерил экс-жену в студии НТВ

Вчера, 14:06

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков стал электриком

Вчера, 09:16

Умер известный российский актер Сергей Колтаков

7-09-2020, 19:46

Худрук театра «Табакерка» Владимир Машков нашел замену Максиму Матвееву

7-09-2020, 15:34

Козловский мог бросить жену с новорожденной дочерью ради Акиньшиной

7-09-2020, 11:42

Паулину Андрееву заподозрили в беременности

7-09-2020, 11:05

У тещи сына Валерии нашли многомиллионные долги

7-09-2020, 10:37

Поклонники раскритиковали располневшую Барановскую в коротком платье

6-09-2020, 20:56

Гендиректор «СТС» Муругов сообщил о судьбе «Ворониных» после смерти Клюева

6-09-2020, 19:22

Высмеял Батьку: Ургант изобразил Лукашенко с автоматом

5-09-2020, 15:40

Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Михаила Ефремова в колонии

5-09-2020, 11:46

Наташа Королева удивила поклонников новым образом

5-09-2020, 11:03

Садальский рассказал, как взял «чудовищно одетую Канделаки с усами» под свое крыло

4-09-2020, 16:22

Айза Анохина опубликовала свои гениталии в Instagram

4-09-2020, 14:13

Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к Фирсову

4-09-2020, 12:31

Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

4-09-2020, 09:49

Бывшая солистка группы «Серебро» снялась полностью обнаженной на улице

4-09-2020, 08:36

Ради новой роли Ольга Картункова вновь набрала вес

3-09-2020, 23:31

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала, как смогла вернуться к нормальной жизни после смерти мужа

3-09-2020, 17:43

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров