Розе Сябитовой вырезали опасную опухоль

Розе Сябитовой вырезали матку, в которой разросталась опасная опухоль.

Популярная телеведущая и сваха Роза Сябитова сообщила на своей странице в Instagram, что с 28 августа она находилась в больнице с опасным диагнозом. Своим подписчикам, считающим, что причиной ее госпитализации был COVID-19, она объяснила, что перенесла операцию по удалению матки вместе с разростающейся опухолью.

Не преминула звездная ведущая и поделиться, почему у нее возникли такие проблемы со здоровьем.

«Проблема в моей беспечности к своему здоровью, тем более сейчас, когда все зациклились на COVID, а есть и другие смертельно опасные «враги», - делится личным артистка.

«Например, те, что по женской части. И у меня была опухоль. Доброкачественная. И проходила болезнь бессимптомно. Ее удалили». Поскольку ее случай был слишком «запущенным», пришлось вырезать и «главный женский орган». Так что в некотором смысле Розе еще повезло, что успели почти вовремя.

Сейчас Сябитова проходит реабилитацию уже в домашней обстановке в кругу родных.

«Мне сейчас одних только лекарств прописали столько, что я их по списку пью, потому что запомнить не могу. Догадываетесь, сколько они стоят? Но дело не в этом, а в том, что потом может быть так поздно, что уже и деньги никакие не помогут. Поэтому настоятельно советую регулярно посещать гинеколога и проходить профилактический осмотр», — делится жизненной мудростью народная сваха.

Роза Сябитова очень благодарна тем своим поклонникам, кто искренне переживал за нее: «Тысячи слов «спасибо» будет недостаточно, чтобы выразить, вам мою искреннюю благодарность!»