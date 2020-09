Розе Сябитовой вырезали опасную опухоль

View this post on Instagram

Здравствуйте, дорогие подписчики и все, кто так переживал за моё здоровье! Тысячи слов «спасибо» будет недостаточно, чтобы выразить, вам мою искреннюю благодарность! Сразу хочу успокоить, у меня не COVID. Но я побывала в ситуации, где болезнь могла быть и пострашнее, если бы не врачи «Бест-Клиник» @bestclinicmsk (www.bestclinic.ru ), а именно акушер-гинеколог Елена Дмитриевна Майванди и главный врач - колопроктолог, хирург - Черепенин Михаил Юрьевич, они делали мне операции, и не известно, нет известно, чем бы моя история закончилась. А всё почему? Проблема в моей беспечности к своему здоровью, тем более сейчас, когда все зациклились на COVID, а есть и другие смертельно опасные “враги”. Например, те, что по женской части. И у меня была опухоль. Доброкачественная. И проходила болезнь бессимптомно. Ее удалили. Причем это была такая запущенная история, что пришлось удалить и важный женский орган. Но мне повезло, все это удалось “отловить” вовремя. Сейчас уже дома, и прохожу реабилитацию: свежий воздух, да и родные стены помогают. Слава Богу, «снаряд» прошёл по касательной! Но хочу предупредить всех возрастных женщин, да и молодых это тоже касается, регулярно проходите обследование! Диспансеризацию ведь вообще можно бесплатно делать. Но немногие этим пользуются. Всем же известно, что намного легче, да и дешевле предупредить болезнь, чем устранять последствия и восстанавливать свой организм. Мне сейчас одних только лекарств прописали столько, что я их по списку пью, потому что запомнить не могу. Догадываетесь, сколько они стоят? Но дело не в этом, а в том, что потом может быть так поздно, что уже и деньги никакие не помогут. Поэтому настоятельно советую регулярно посещать гинеколога и проходить профилактический осмотр. Рекомендую найти врача, которому вы доверяете, подобрать клинику или поликлинику, где вам комфортно и находить время на себя и свое здоровье! Здоровье – главное, что есть у каждого из нас! Берегите себя! #сябитовароза #клиникабест #здоровье #женскиезаболевания #профилактиказаболеваний #возростныеженщины