Похудевший на 100 килограммов Александр Семчев рассказал о своей диете

Сегодня, 15:47

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Похудевший на 100 килограммов Александр Семчев рассказал о своей диете

Всеми любимый российский актер Александр Семчев недавно сбросил 100 килограмм веса. Теперь артиста просто не узнать. Александр поделился со своими поклонниками способом похудения, которым он воспользовался. 

Актер признался, что раньше страдал булимией. Долгое время он не мог контролировать количество потребляемой пищи. В какой-то момент Семчев решил взять себя в руки и пересмотреть свой рацион питания.

Артист утверждает, что просто перестал объедаться и стал следить за приемами и составом пищи. Долгое время все подозревали его в хирургическом вмешательстве. Поклонники думали, что актер уменьшил себе желудок. Однако Александр полностью опроверг информацию.

«Я просто уменьшил порции, пил много воды. Питался курицей, индейкой и рыбой. Также много ел сырых овощей», — поделился Александр Семчев.
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