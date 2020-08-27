Певец Роман Жуков обматерил экс-жену в студии НТВ

Сегодня, 14:06

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Певец Роман Жуков обматерил экс-жену в студии НТВ
Певец Роман Жуков

В эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ бывшая жена певца Романа Жукова Елена вывела артиста из себя, после чего он со своей возлюбленной покинул студию.

Напоследок Роман в ответ на упреки своей бывшей супруги заявил, что он платил за все, в том числе и за ипотеки женщины. После чего он взял за руку свою избранницу и направился к выходу из студии.

Ведущий программы Александр Котловой попытался остановить артиста и начал его окликать. Однако Жуков ответил на все попытки нецензурными словами.

В итоге певец согласился вернуться в студию при условии отсутствия там Елены Жуковой. И действительно, после того как женщина ушла, пара снова вернулась на свои места.

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