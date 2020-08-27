Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков стал электриком

Из-за эпидемии коронавируса и карантинных мер многие российские актеры остались без работы. Андрею Рожкову, который получил известность как капитан команды КВН «Уральские пельмени», пришлось подрабатывать электромонтером. Для этого он вспомнил навыки, которые обрел, обучаясь в школе - в учебно-производственном комбинате. Так что звезда «Уральских пельменей» - не только актер, но и электромонтер третьего разряда. Поклонники пожелали юмористу беречь себя, поскольку эта профессия довольно опасная.

Напомним, что с лета 2018 года Андрей Рожков и Вячеслав Мясников выступают в составе дуэта «Ваши пельмени». Участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова как-то заявила о том, что коллектив распался на две части, пишет URA.Ru .

Отметим, что за время пандемии официально зарегистрированных безработных в России увеличилось с 727 тыс. до 3,6 млн человек. В июле он составил 6,3% рабочей силы, или 4,7 млн человек.