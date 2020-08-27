Умер известный российский актер Сергей Колтаков. Ему исполнилось 64 года.

Сообщение о смерти актера появилось в Instagram-странице Семена Слепакова. Юморист вспоминает актера как «гениального артиста и потрясающего человека», а также «тонкого, умного, талантливого, бесстрашного, с великолепным чувством юмора».

«Прощайте, Сергей Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать», - пишет Слепаков.

Пока причина смерти артиста не озвучивается.

Сергей Колтаков родился в Барнауле в 1955 году. Закончив актерский факультет Государственного института театрального искусства имени Луначарского, он в 1981 году дебютировал в кино у Глеба Панфилова в «Валентине». Прославили актера работы в «Стилягах», «Легенде о Коловрате», «Мама, не горюй» и других картинах.