Худрук театра «Табакерка» Владимир Машков нашел замену Максиму Матвееву

Актеру Максиму Матвееву, супругу Елизаветы Боярской, который ушел из театра «Табакерка», нашли замену. Как сообщил худрук театра Владимир Машков, вместо него в спектакле «Кинастон» режиссера Евгения Писарева главную роль исполнит Юрий Чурсин.

Как выяснилось, у Матвеева множество планов, которые он не может совмещать с работой в «Табакерке». Актер уволился из театра из-за переезда в Санкт-Петербург.

Также Машков заявил, что Андрей Фомин, Иван Шибанов, Роза Хайруллина и Юлиана Гребе из театра не уходят. Они выйдут из состава постоянной труппы, но продолжат участвовать в спектаклях, работая как приглашенные артисты, заявил Машков.

Театр Олега Табакова открыл свой 35-й юбилейный сезон двумя премьерами. Речь идет о спектакле «Старший сын» по Александру Вампилову и постановке «И никого не стало» по пьесе Агаты Кристи, пишет Комсомольская правда .

Кроме того, с началом сезона связано еще одно событие, касающееся театра. Как сообщил Машков, с 1 сентября школа Олега Табакова стала высшим учебным заведением, где будущие актеры обучаются по программе интегрированного среднего и высшего образования. В школу могут поступать подростки после 9 класса. А через пять лет учебы им вручат диплом о высшем образовании.