Худрук театра «Табакерка» Владимир Машков нашел замену Максиму Матвееву

Сегодня, 15:34

Александр Зуев

0

Image 16+
Худрук театра «Табакерка» Владимир Машков нашел замену Максиму Матвееву

Актеру Максиму Матвееву, супругу Елизаветы Боярской, который ушел из театра «Табакерка», нашли замену. Как сообщил худрук театра Владимир Машков,  вместо него в спектакле «Кинастон» режиссера Евгения Писарева главную роль исполнит Юрий Чурсин. 

Как выяснилось, у Матвеева множество планов, которые он не может совмещать с работой в «Табакерке». Актер уволился из театра из-за переезда в Санкт-Петербург. 

Также Машков заявил, что  Андрей Фомин, Иван Шибанов, Роза Хайруллина и Юлиана Гребе из театра не уходят.  Они выйдут из состава постоянной труппы, но продолжат участвовать в спектаклях, работая как приглашенные артисты, заявил  Машков. 

Театр Олега Табакова открыл свой 35-й юбилейный сезон  двумя премьерами. Речь идет о спектакле «Старший сын» по Александру Вампилову и постановке «И никого не стало» по пьесе Агаты Кристи, пишет Комсомольская правда.

Кроме того, с началом сезона связано еще одно событие, касающееся театра. Как сообщил Машков, с 1 сентября школа Олега Табакова стала высшим учебным заведением, где будущие актеры обучаются по программе интегрированного среднего и высшего образования. В школу могут поступать подростки после 9 класса. А через пять лет учебы им вручат диплом о высшем образовании.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Актриса Кожевникова упала в обморок на тренировке и выбила передние зубы

27-08-2020, 21:33

По словам Разина, Галкин на Пугачеву тратит 10 млн рублей в месяц

27-08-2020, 19:23

Успенскую заподозрили в злоупотреблении фотошопом

27-08-2020, 15:33

СМИ сообщают о третьей беременности 45-летней Татьяны Навки

26-08-2020, 13:22

Кравец рассказала, как над телом Легкоступовой издевались при кремации

25-08-2020, 13:42

Ольга Бузова назвала себя потомком дворянского рода

25-08-2020, 11:49

Дочь Левкина рассказала, как онкология изменила ее жизнь

25-08-2020, 10:57

Первая внучка: 57-летняя Елена Малышева стала бабушкой в третий раз

25-08-2020, 10:10

Джигурда пришел в суд с доказательствами невиновности Ефремова

24-08-2020, 17:37

Лера Кудрявцева показала фигуру в купальнике после удаления имплантов

24-08-2020, 11:30

Боевик «Гренландия» лидирует в прокате в России и СНГ

24-08-2020, 09:14

Певица Виктория Дайнеко показала обнаженную грудь в зеленом платье

23-08-2020, 15:40

Бросивший шестерых детей 53-летний Рома Жуков женился на 28-летней модели

23-08-2020, 12:44

Юлия Барановская раскритиковала Моргенштерна за застиранные трусы

21-08-2020, 23:21

Певица Келли Осборн похудела на 40 кг после резекции желудка

21-08-2020, 14:41

Наталия Антонова раскрыла секрет стройности после 40 лет

21-08-2020, 13:07

Беременная Наталья Подольская поразила поклонников фигурой в красном купальнике

21-08-2020, 10:22

Самойлова оправдалась за отказ разводиться с Джиганом

20-08-2020, 22:08

Блогер Краснова считает, что мужчины не фотографируют свое достоинство нормально

20-08-2020, 13:52

Лолита Милявская вышла на связь после информации об инфаркте

20-08-2020, 12:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров