Козловский мог бросить жену с новорожденной дочерью ради Акиньшиной

Сегодня, 11:42

Ольга Громова

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Козловский мог бросить жену с новорожденной дочерью ради Акиньшиной
Данила Козловский

В феврале сего года популярный 35-летний российский актер Данила Козловский впервые стал отцом. Его возлюбленная - модель и актриса Ольга Зуева - родила ему дочь. Девочку назвали довольно непривычным именем - Ода Валентина. Редкие фотографии в сети заставили пользователей поверить в то, что это идеальная актерская семья, в которой все основано на безмерной любви.

Однако в последние дни СМИ утверждают, что это иллюзия. На самом деле у Козловского и Зуевой якобы не все гладко. На горизонте появилась разлучница. И ее роль приписывают знаменитой актрисе Оксане Акиньшиной.

Роман их сейчас широко обсуждается. Некоторые Телеграм-каналы сообщают, что парочка вместе отдыхала в Турции. Козловского и Акиньшину будто бы видели в одном из уютных ресторанчиков на побережье в Бодруме.

Телеграм-канал «Закулиска», основываясь на словах источников из окружения звезд, сообщил, что роман между актерами вспыхнул в ходе съемок фильма «Чернобыль», где Данила был режиссером.

Источники сообщили, что ради Акиньшиной Козловский ушел от супруги и ребенка. Вместе они уже полгода. Сейчас Данила пытается стать хорошим отцом для детей Оксаны, а их у нее трое.

При этом о своей дочери не забывает. Девочка сейчас вместе с мамой в США.

Напомним, СМИ о романе Зуевой и Козловского узнали в 2015 году.

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