Паулину Андрееву заподозрили в беременности

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева узаконили свои отношения год назад. Как известно, церемония их бракосочетания прошла в тайне от общественности и СМИ. И вот недавно появились слухи, что 31-летняя супруга кинематографиста беременна. Поклонники узнали, что Паулину заменили сразу в трех спектаклях МХТ имени Чехова. Так, вместо Андреевой зрители увидят на сцене Софью Евстигнееву, Софью Ковалеву и Кристину Бабушкину. Этот факт дал повод подозревать молодую жену Бондарчука в беременности.

Пока супруги не комментируют информацию о скором пополнении в семье, но их поклонники надеются, что Федор и Паулина прольют свет на ситуацию, когда приедут на Кинотавр - на фестиваль, который они стараются не пропускать. А пока поклонники будут внимательно разглядывать фото молодой актрисы, чтобы не упустить из виду внешние признаки беременности.

Недавно стало известно, что в жизни бывшей супруги Бондарчука, Светланы, произошли изменения. Она вышла замуж за своего возлюбленного, пишет Woman.ru . Как-то Светлана призналась, что сама виновата в том, что муж заинтересовался молодой актрисой. По ее словам, она ему повторяла, насколько интересная появилась артистка. Но эту драму женщина уже пережила и сейчас она снова счастлива.