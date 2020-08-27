У тещи сына Валерии нашли многомиллионные долги

Недавно младший сын певицы Валерии, Арсений Шульгин, связал свою судьбу с 21-летней студенткой юрфака Лианой Волковой, дочерью бывшего депутата городской думы, предпринимательницы из Благовещенска Веры Волковой. Пара сыграла пышную свадьбу, а злопыхатели сразу после торжества стали упрекать Валерию и ее мужа Иосифа Пригожина в том, что они разлучили Арсения с моделью Анной Аверьяновой, в которую он был безумно влюблен, и нашли для него богатую невесту.

Таким образом, 21-летний Арсений Шульгин женился на девушке, с которой находился в отношениях чуть больше года, а с Анной он встречался несколько лет. Однако стало известно, что у родственников новоиспеченной жены Арсения неожиданно обнаружились многомиллионные долги.

Так, в 2017 году Арбитражный суд Москвы ввел процедуру реализации имущества в отношении Волковой Веры Борисовны, которая была признана банкротом. Получилось, так, что теща Шульгина оказалась не так богата, как считалось. Все суды богатая мама Лианы проиграла, ее имущество арестовали. Но Волкова сумела переписать кое-что на своих родственников, в том числе и иномарку, на которой теперь разъезжает Лиана.

Выходит, что Валерия и Пригожин прогадали, когда решили породниться с богатым семейством. Говорят, что узнав о долгах и банкротстве Волковой, Пригожин ужаснулся, так как предположил, что теперь все эти проблемы свалятся на голову Арсения. Однако продюсер назвал своего пасынка самостоятельным мужчиной, который сможет справиться со всеми делами. К слову, Арсений полностью оплатил красивую свадьбу.

Также стало известно, что до знакомства с будущем мужем Лиана длительное время состояла в отношениях с сыном нынешнего мэра Владивостока Артуром Гуменюком. Чиновник баловал Лиану дорогими подарками и даже открыл для нее шоурум. Однако этот бизнес не задался. Как выяснилось, Лиана не платила гонорары несовершеннолетним моделям, которые фотографировались для ее магазина.

Между тем пользователи сети продолжают обсуждать этот, по их мнению, странный брак, пишет Экспресс-газета .

«Как еще женить на себе Шульгина, если не по залету?», «Не получилось с сыном мэра, здесь решила попытать счастье!», «Кажется мне, неспроста она в этой семейке появилась!» — пишут комментаторы.