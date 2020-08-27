Поклонники раскритиковали располневшую Барановскую в коротком платье

Сегодня, 20:56

Александр Зуев

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Поклонники раскритиковали располневшую Барановскую в коротком платье
Юлия Барановская

Многие зрители знают телеведущую Юлию Барановскую как худенькую и подтянутую телеведущую. Некоторые считают ее идеалом стройности. Как известно, Барановская - мать троих детей, но даже их рождение не сказалось на ее фигуре. Однако лето довело Юлию до изменения в фигуре - 35-летняя телеведущая «разъелась».

Если раньше любой наряд был Юле в пору, то сейчас прибавка в весе существенно сказалась на ее фигуре. Но, видимо, она не заметила, как располнела, и поэтому облачилась в коротенькое платьице и продемонстрировала полные ноги. В таком одеянии она появилась на церемонии вручения премии «Жара Music Awards», и нарвалась на беспощадную критику пользователей сети.

Наряд Барановской действительно выбран неудачно. Платье сделало контуры ее фигуры нечеткими, визуально добавив лишних килограммов. Больше всего бросились в глаза располневшие ноги телеведущей и даже высокие каблуки не спасли ситуацию.

Поклонники заметили, что Юлия набрала лишнего на свои бока.

«Юля, что с ногами? Они не Ваши!», «Подъелась Юлек!», «Помочь похудеть?», - спрашивают комментаторы.

А кто-то предположил, что Барановская в интересном положении, но большинство пользователей все же считают, что во время карантина Юля много ела и во всяких вкусностях себе не отказывала.

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