Гендиректор «СТС» Муругов сообщил о судьбе «Ворониных» после смерти Клюева

Вячеслав Муругов, директор телеканала СТС, поделился переживаниями по поводу смерти Бориса Клюева и рассказал о дальнейшей судьбе сериала «Воронины». Мужчина поделился, что в данный момент все пытаются принять утрату, поэтому о продолжении пока не говорится. Решения будут приниматься позже.

Ранее, 1 сентября, стало известно о большой утрате для отечественной киноиндустрии. Скончался народный артист РФ.

Директор СТС рассказал, что к Клюеву все очень хорошо относились, и даже называли его папой на площадке. Артист был очень интеллигентным и добрым человеком. Вся группа знала о его недуге, однако никто не знал о том, что все может произойти вот так скоротечно.

К трагическому совпадению, решение о продлении сериала «Воронины» происходило в тот момент, когда пришла новость о смерти Клюева. Планировалось продление картины минимум на 2 сезона, однако теперь все неопределенно. Мугуров понимает, что сейчас главное пережить этот период и максимально поддержать родных Клюева.