Высмеял Батьку: Ургант изобразил Лукашенко с автоматом

Сегодня, 15:40

Ольга Громова

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Высмеял Батьку: Ургант изобразил Лукашенко с автоматом

Ведущий Первого канала Иван Ургант в своей программе высмеял Президента Белоруссии Александра Лукашенко и его 15-летнего сына Колю, когда они гуляли по резиденции в центре Минска в бронежилетах и с автоматами в руках.

Иван облачился в «броник» и прогулялся в нем, а также с игрушечным ружьем в руках, по Останкино. Затем в таком же виде он появился в студии «Вечернего Урганта». Соведущий Дмитрий Хрусталев тоже был таким же образом «вооружен».

Только на нем, как и на Коле Лукашенко, была еще и каска.

Иван Ургант тонко обыграл фразу Батьки о разбежавшихся «крысах». Так лидер РБ говорил о протестующих. Ургант же потроллил его, рассказывая о настоящих грызунах.

При этом не забывал называть присутствующих красавцами. «Бацька» так нарек стоявших в оцеплении силовиков.

В просьбе Хрусталева дать ему настоящий автомат вместо игрушечного Ургант отказал: «Эх, Митька, было бы тебе 15 лет, дал бы тебе настоящий калаш, нельзя, извини».

Но самое «взрывное» было в конце, когда Ургант объявил, что ведущие разыгранную сценку посвятили стихотворению Михаила Танича «Папа может, папа может всё, что угодно».

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