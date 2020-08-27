Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Михаила Ефремова в колонии

Сегодня, 11:46

Ольга Громова

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Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Михаила Ефремова в колонии

Максим Митенков когда-то совершил дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. В отличие от актера Михаила Ефремова, которому «зона» только «светит», он свое наказание уже отбыл. В интервью «Московскому комсомольцу» он рассказал, что может ждать знаменитого артиста в колонии после оглашения обвинительного приговора и наказания, связанного с реальным сроком.

Митенков напомнил, что до прошлого года совершившие в пьяном виде смертельные ДТП водители отбывали наказание в колонии-поселении. Он лично отбывал именно в такой. Там осужденные могут носить гражданскую одежду, там нет ограничений на посылки и передачи, там практикуются частые свидания. 

«Мы вели себя по-человечески, так и к нам относились. Работали и общались, как люди на воле, без всяких тюремных понятий. У нас на руках были наличные — это в колонии общего режима запрещено», — рассказал Митенков.

Но на текущий момент осужденным за смертельные ДТП назначают сроки в колониях общего режима. Именно туда может попасть Ефремов. И он будет носить носить тюремную робу - в колониях общего режима так положено.

«Это очень важно. Психологически робу носить сложно. У поселенцев нет ограничений на свидания и звонки, они могут учиться и работать за пределами исправительного учреждения», — поведал юрист Иван Мельников.

Напомним, огласить приговор артисту Михаилу Ефремову должны 8 сентября. В минувший четверг во время заседания в Пресненском суде он свою вину в смертельном ДТП признал.

Сама авария, напомним, случилась тремя месяцами раньше, 8 июня. Вечером того дня на Смоленской площади в Москве актер врезался в фургон, за рулем которого был водитель Сергей Захаров. Он умер утром следующего дня.

Государственное обвинение просит для Михаила Ефремова 11 лет колонии общего режима.

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