Наташа Королева удивила поклонников новым образом

Наташа Королева в последнее время взяла себе за правило постоянно удивлять своих поклонников. Не так давно она у себя в Инстаграм показала свои новые соболиные брови.

Свежее фото исполнительницы «Символа юности» показывает, что она уже не только «бровьми союзна», но и губами. На снимке бросается в глаза, что уста Наташи Королевой чрезмерно увеличены.

«Ну что? Пятница развратница?», - подписала свою фотографию артистка.

Фанаты в очередной раз были шокированы преображением звезды эстрады. Наталью раскритиковали за чрезмерно накачанные губы.

«Да, с губами что-то перебор!», «Натали, вернись пожалуйста, в прежний образ. Ты и без этих ужасных губ очень красивая и обворожительная», «Что с губами?», «Губы нафотошопила или сделала?», - пишут фолловеры.

Впрочем, некоторые все же сошлись на том, что с соболиными бровями, новой прической и очень большими губами Королева выглядит прелестно и моложе своих 40 с немалым «хвостиком7.

Кто-то даже посчитал, что в новом образе Наташа Королева стала похожа на Ольгу Бузову.



