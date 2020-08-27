Садальский рассказал, как взял «чудовищно одетую Канделаки с усами» под свое крыло

Станислав Садальский - не только известный актер, но и активный блогер. Он часто делится со своими подписчиками малоизвестными фактами из жизни многих российских знаменитостей. Садальского знают, как человека, обладающего массивом довольно интересной информации. Но на самом деле Станислав лишь сообщает своим подписчикам то, что ему удалось узнать при общении с коллегами.

Так, недавно актер, который талантливо сыграл в кино немало комических ролей второго плана, нелестно высказался в адрес телеведущей и генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки. В частности, Садальский считает, что значимость Канделаки как руководителя канала преувеличена, так как сама она ничего из себя не представляет и является «глупой, необразованной женщиной». Актер также утверждает, что Тина Канделаки многим обязана именно ему. Об этом он рассказал во время прямого эфира на страничке Елены Ханги в Instagram.

«Канделаки — просто необразованная дура. Начитанная, но дура» - сказал Садальский.

Актер также заявил, что он взял ее под свое крыло еще тогда, когда она была на радио. Блогер также сообщил, что тогда у нее росли усы и она была чудовищна одета. А на телевидение Тина попала только благодаря связям Садальского, как он сам утверждает. Да и с будущим мужем ее познакомил именно он. Актер выразил сожаление, что Тина обо всем этом забыла.

Наряду с этим Садальский заявил, что с умом у Канделаки большая напряженка и продвигаться в карьере ей помогает только ее хитрость.