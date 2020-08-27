Айза Анохина опубликовала свои гениталии в Instagram

Сегодня, 14:13

Александр Зуев

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Айза Анохина опубликовала свои гениталии в Instagram
Айза Анохина

Телеведущая, столичная модница и экс-супруга Гуфа Айза Анохина случайно слила в Stories личного Instagram скандальное фото, на котором она запечатлела свои гениталии. Айза призналась, что снимок предназначался для возлюбленного Олега Майами, но произошел казус, и фото, на котором она, раздвинув ноги, демонстрирует свое интимное место, оказалось в общем доступе.

Надо сказать, что Айза успела прикрыть причинное место картинкой, а также использовала модный фильтр.

Буквально через несколько секунд светская львица удалила скандальный снимок, но было поздно, так как о пикантном фото уже заговорили. Изумленным пользователям сети Айза ответила, что все произошло совершенно случайно, так как по ошибке она не туда нажала.

Но подписчики чеченской телезвезды не поверили ей и выразили недоумение: как можно перепутать «отправить в сообщении» и «опубликовать в сторис»?

Но Айза для убедительности своих оправданий заявила, что после публикации фото «ее чуть не хватил сердечный приступ». А потом она просто рассмеялась над собственной ошибкой. Впрочем, светская львица - не слишком застенчивая особа.

Фанаты Айзы уже оставили на ее странице смешные и несуразные комплименты.

Напомним, что Айза Анохина серьезно увлечена певцом Олегом Майами. Как-то Айза призналась, что она закрутила роман с Олегом задолго до развода со вторым супругом Дмитрием Анохиным. Но поклонники не верят в искренность этих отношений. Они считают, что 35-летняя телеведущая использует Олега для того, чтобы раскрутить свое шоу «СуперАйза».

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