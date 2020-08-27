Вассерман: Ефремов на зоне не откажется от вредных привычек

Сегодня, 09:26

Александр Зуев

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Вассерман: Ефремов на зоне не откажется от вредных привычек
Анатолий Вассерман

Как известно, сейчас в московском суде слушается дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. За этим событием внимательно следит российский публицист и эрудит Анатолий Вассерман. Он решил прокомментировать все, что происходит на судебных заседаниях.

В частности, Вассерман считает, что Михаилу Ефремову будет очень сложно отказаться от наркотиков, но на зоне будет трудно достать вещества, которыми «он из себя вышибает мозги». По мнению Вассермана, артист превратил суд в цирковое представление. Публицист отметил, что Ефремов злоупотребляет алкоголем и наркотиками, а также является профессиональным актером, поэтому он может все превратить в шоу. Публицист также сказал, что Ефремов выбрал соответствующего адвоката. Наряду с этим Вассерман заявил, что за спектаклем, который происходит в зале суда, он следит с гораздо большим интересом, чем за спектаклями «Гражданин поэт», в котором главным действующем лицом был Ефремов.

Напомним, что 8 июня на Смоленской площади в Москве произошла авария. Джип Заслуженного артиста России Михаила Ефремова столкнулся с фургоном. Впоследствии водитель фургона скончался в больнице от полученных травм. Вскоре выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился под воздействием алкоголя и наркотических веществ. В отношении актера завели уголовное дело, а его самого отправили под домашний арест, пишет StarHit.ru.

Сразу после аварии Ефремов признал свою вину, но позже заявил, что ничего не помнит, так как был сильно пьян. Адвокат подозреваемого пытается доказать, что в момент ДТП за рулем джипа находился другой человек, а не его подзащитный.

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