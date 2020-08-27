Вассерман: Ефремов на зоне не откажется от вредных привычек

Как известно, сейчас в московском суде слушается дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. За этим событием внимательно следит российский публицист и эрудит Анатолий Вассерман. Он решил прокомментировать все, что происходит на судебных заседаниях.

В частности, Вассерман считает, что Михаилу Ефремову будет очень сложно отказаться от наркотиков, но на зоне будет трудно достать вещества, которыми «он из себя вышибает мозги». По мнению Вассермана, артист превратил суд в цирковое представление. Публицист отметил, что Ефремов злоупотребляет алкоголем и наркотиками, а также является профессиональным актером, поэтому он может все превратить в шоу. Публицист также сказал, что Ефремов выбрал соответствующего адвоката. Наряду с этим Вассерман заявил, что за спектаклем, который происходит в зале суда, он следит с гораздо большим интересом, чем за спектаклями «Гражданин поэт», в котором главным действующем лицом был Ефремов.

Напомним, что 8 июня на Смоленской площади в Москве произошла авария. Джип Заслуженного артиста России Михаила Ефремова столкнулся с фургоном. Впоследствии водитель фургона скончался в больнице от полученных травм. Вскоре выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился под воздействием алкоголя и наркотических веществ. В отношении актера завели уголовное дело, а его самого отправили под домашний арест, пишет StarHit.ru .

Сразу после аварии Ефремов признал свою вину, но позже заявил, что ничего не помнит, так как был сильно пьян. Адвокат подозреваемого пытается доказать, что в момент ДТП за рулем джипа находился другой человек, а не его подзащитный.