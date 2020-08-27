Никита Джигурда заявил о «доказательствах» монтажа видео аварии с Ефремовым

Ранее Никита Джигурда сообщил о том, что нашел доказательства подделки видео аварии с участием Михаила Ефремова. Артист заявил, что готов предоставить информацию об экспертизе ролика, сообщает «Московский комсомолец».

По словам актера, на записи отчетливо видна «полная и голая» рука, а в день аварии Михаил был в пиджаке. Также артист заметил на водительском месте чужую ногу, на которой надеты узкие брюки. Однако в тот вечер на Ефремове были широкие штаны.

Известно, что Джигурда подал в суд на адвоката родственников погибшего Добровинского за подделку ролика и ложные показания. Он уверен, что целью этого видео стала попытка опорочить имя Ефремова и посадить его в тюрьму. Никита считает, что актер не совершал преступления, в котором его обвиняют.