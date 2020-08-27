Сергей Соседов подтвердил наличие проблем со слухом у Бориса Корчевникова

Сегодня, 00:24

Александр Зуев

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Сергей Соседов подтвердил наличие проблем со слухом у Бориса Корчевникова
Борис Корчевников

Некоторое время назад появилась информация о том, что телеведущий Борис Корчевников теряет слух. Эту информацию подтвердил музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, Борис плохо слышать стал не вчера.

Напомним, что ток-шоу «Прямой эфир» Борис Корчевников вел на протяжении четырех лет. А в 2017 году его место занял Андрей Малахов, который в тот момент покинул «Первый канал». Сам Корчевников возглавил телеканал «Спас» и стал ведущим программы «Судьба человека». Борис с легкостью отдал Малахову свое место, чем удивил многих.

Как отметил Сергей, приход Андрея на канал «Россия» был счастьем и для канала, и для Бори. Соседов считает, что Корчевников был рад этому, так как у него есть проблемы со здоровьем. В шоу на «Первом канале» всегда большое количество людей и громкие скандалы. Едва ли слабый на слух ведущей мог бы с этим справиться. Критик уверен, что при разговоре можно понять, что Борис не слышит.

Соседов говорит, что видел, как редакторам приходилось громко обращаться к Корчевникову. У Бориса ухудшился слух после операции, перенесенной несколько лет назад, но он старается скрыть свою глухоту. Соседов утверждает, что порой во время разговора Корчевников реагирует не так, как этого можно ожидать, пишет Собеседник.

Сейчас Борису намного легче, ведь он ведет спокойную программу, где ему не надо особо напрягать слух.

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