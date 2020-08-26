Британскую актрису из «Гарри Поттера» в 14 лет изнасиловали

Британскую актрису из «Гарри Поттера» Джесси Кейв в 14 лет изнасиловали.
В подкасте We Can't Talk About That Right Now, запущенном совместно со своей сестрой Биби, 33-летняя британская актриса театра и кино Джесси Кейв рассказала о трагедии, пережитой ею в 14-летнем возрасте.
Впрочем, по словам Джесси, насильник получил по заслугам - несколько лет за решеткой.
Как призналась дальше артистка, этот случай полностью изменил ее юность, ведь после всего этого девушка в течении долгих лет восстанавливалась. Более того, последствия изнасилования ощущаются ею и сейчас, спустя почти 18 лет.
И ей еще повезло, что ее не уничтожили морально и у нее хватило сил наладить свою жизнь. Семь лет назад она вышла замуж за комика Альфи Брауна, родила сына и дочь. Сейчас снова готовится к появлению малыша.
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