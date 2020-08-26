Британскую актрису из «Гарри Поттера» в 14 лет изнасиловали

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Британскую актрису из «Гарри Поттера» в 14 лет изнасиловали
Британская актриса Джесси Кейв

Британскую актрису из «Гарри Поттера» Джесси Кейв в 14 лет изнасиловали.

В подкасте We Can't Talk About That Right Now, запущенном совместно со своей сестрой Биби, 33-летняя британская актриса театра и кино Джесси Кейв рассказала о трагедии, пережитой ею в 14-летнем возрасте.

«Честно говоря, прыщи — это плохо, но я считаю, что изнасилование в 14 лет — это очень плохо. Когда это делает твой тренер по теннису, которому ты доверяешь, который пользуется своей властью», - с болью вспоминает актриса.

Впрочем, по словам Джесси, насильник получил по заслугам - несколько лет за решеткой.

Как призналась дальше артистка, этот случай полностью изменил ее юность, ведь после всего этого девушка в течении долгих лет восстанавливалась. Более того, последствия изнасилования ощущаются ею и сейчас, спустя почти 18 лет.

И ей еще повезло, что ее не уничтожили морально и у нее хватило сил наладить свою жизнь. Семь лет назад она вышла замуж за комика Альфи Брауна, родила сына и дочь. Сейчас снова готовится к появлению малыша.

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