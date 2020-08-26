Мошенники похитили у бывшей жены Ефремова миллион рублей

Бывшая жена Михаила Ефремова - Елена Гольянова попала на крючок мошенников. Они похитили у актрисы крупную сумму денег.

Злоумышленники, действовали от имени занимающихся консалтингом компаний, таких, как Finincial Markets Consulting, «Маркет консалт», «Эс Анд Эм Консалт» и Stock & Markets. Им удалось убедить женщину, а также еще двух человек передать им крупную сумму денег якобы для совершения прибыльных сделок. Жертвы подобного вида мошенничества в период с начала 2017 по 21 августа 2019 года отдали аферистам из «Башни Федерации» делового центра Москва-сити в общей сложности 1 млн рублей. Преступники обвели людей вокруг пальца и скрылись. По этому факту возбуждено уголовное дело.

56-летнюю актрису Елену Гольянову российские зрители знают по фильмам «Зеркало для героя», «Авантюристка» и «Багровый цвет снегопада». Она снялась более чем в 90 картинах. Гольянова появлялась в сериалах «Принцесса цирка», «Склифосовский» и «Кармелита». Актриса была первой женой Михаила Ефремова, пишет РЕН ТВ . Через месяц после заключения брака они развелись. Спустя годы Гольянова призналась, что брак был фиктивным: Ефремов помог ей получить московскую прописку.